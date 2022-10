Alerta da ONU. Medidas protecionistas dos governos nacionais podem provocar escassez de alimentos

“O pior que pode vir a acontecer é os governos restringirem o fluxo de alimentos”, disse Maximo Torero, economista Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO na sigla inglesa, dependente das Nações Unidas), em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”. “Todas as medidas que possam ser tomadas para travar o livre comércio são contraproducentes”, alerta o responsável, falando sobre o estado excecional causado pela pandemia de covid-19.

O tempo que vivemos não permite pôr em marcha “barreiras comerciais”, acrescenta Torero. “Agora é a hora de proteger a circulação de alimentos em todo o mundo.”.

“As colheitas têm sido boas e as perspetivas para as culturas essenciais também. Mas, se a escassez de trabalhadores agrícolas provocada pela crise do coronavírus for acompanhada por medidas protecionistas, podem surgir problemas” antes do que se prevê.

Cazaquistão proíbe exportações de trigo

Segundo um relatório da agência Bloomberg, o Cazaquistão, um dos maiores produtores de trigo, já proibiu a exportação de trigo. O Vietname, terceiro maior exportador de arroz do mundo, suspendeu temporariamente a exportação deste produto. E a Rússia, maior exportador de trigo do planeta, também pode vir a restringir a sua exportação, refere “The Guardian”.