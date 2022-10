Covid-19. Líderes em desacordo sobre coronabonds discutem relançamento da economia

À falta de uma luz ao fundo do túnel, os líderes europeus preparam-se para fazer um ponto de situação sobre as medidas tomadas no combate à pandemia, numa videoconferência que deverá servir também para falar da possível criação de novos instrumentos europeus de resposta à crise.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler