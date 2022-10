Covid-19. Espanha ultrapassa China em número de mortes

A Espanha já superou a China em números de mortes: 3.434. O país vizinho de Portugal transforma-se assim no segundo país com mais mortes, apenas superado pelo drama vivido em Itália, onde se contabilizam mais de 6.800 mortes.

Nas últimas 24 horas, conta o "El País", foram registadas em Espanha cerca de 8.000 infeções e morreram 738 pessoas Ao todo existem 47.610 casos confirmados, um aumento de 20% em relação aos números de terça-feira.

Atualmente estão internadas 26.960 pessoas, sendo que as que estão nos cuidados intensivos superam as 3.000. Quase 5.400 pessoas já receberam alta, o mesmo número de profissionais de saúde infetados.

Aquele diário espanhol dá conta ainda de 23 mortes numa residência de idosos, em Chamartín, Madrid. Mais de 30 funcionários da residência Santísima Virgen y San Celedonio estão em quarentena. O cenário já difícil pode ainda complicar-se mais, já que existem 150 residentes naquele espaço. A Unidade Militar de Emergências esteve no local para desinfetar as instalações e pediu ajuda urgente.

O chefe de Estado-Maior da Defesa de Espanha, Miguel Ángel Villarroya, disse que estão previstas inúmeras desinfeções nas áreas mais complicadas. "Há 2.900 efetivos em 135 localidades", precisou. "Vão intervir em 99 residências de idosos.

A desobediência

As autoridades espanholas detiveram 19 pessoas, num universo de 7.000 denúncias, só na terça-feira. Ao todo, o número alcança quase as 1000 detenções, com dezenas de milhares de denúncias.

O general José Santiago, porta-voz do Ministério do Interior na conferência de imprensa desta manhã, deu conta de uma morte na Guardia Civil com covid-19. "Mais de 20 mil guardas civis prestaram serviço. Houve 19 detenções e quase 7.000 denúncias por incumprimento das limitações de circulação.

A TVE, canal público espanhol, avançou esta manhã que 932 pessoas já foram detidas em Espanha por não respeitarem a quarentena. O mesmo canal, também para mostrar os capítulos rebeldes destes tempos, contou a história de um homem que anunciava nas redes sociais que alugava os cães para outros os passearem e estarem assim aptos a ir à rua, furando a quarentena obrigatória.