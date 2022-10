10 conselhos para conjugar o teletrabalho com a escola e a diversão em família

É um conjunto de 10 conselhos, "que ajudam a coordenar o teletrabalho com o entretenimento e aprendizagem infantil em casa", e foi criado pela psicóloga educacional em parceria com a fabricante de brinquedos Mattel. O desafio, lançado pela marca dedicada ao entretenimento infantil, foi lançado numa altura em que fatores como o encerramento das escolas e a limitação de deslocação com que os portugueses se deparam nos dias de hoje mudaram as rotinas de todos.

1- Manter a calma e a tranquilidade. Os filhos são o reflexo dos pais e absorvem tudo. É importante explicar às crianças que se está a passar por um momento singular na vida e que durante uns tempos as coisas vão ser diferentes.

2 - Elaborar um plano diário para a "sanidade mental" de todos. Os horários de trabalho dos filhos e dos pais têm de ficar bem estabelecido. Se possível, deve arranjar-se um local que sirva de escritório. Se ambos os adultos estiverem em teletrabalho, é preferível que as reuniões laborais não sejam nas mesmas alturas, para que esteja sempre alguém disponível para ajudar os filhos.

3 - Manter uma rotina. Crianças e jovens devem acordar no horário habitual, vestirem-se adequadamente e alimentarem-se de forma saudável para depois se dedicarem às tarefas escolares. O mesmo se aplica aos pais. Os ritmos biológicos devem ser mantidos e, embora o dia a dia seja passado em casa, deve trocar-se o pijama pela “roupa normal”. As rotinas trazem consigo a “certeza” do que vai acontecer, passando essa sensação de segurança às crianças.

4 - Além do plano de atividades, para simplificar deve também criar-se um plano de tarefas domésticas e de refeições. Todos devem ajudar. Assim, é possível promover as relações familiares, a interajuda e a responsabilidade de cada um. As crianças devem fazer a sua cama, colocar a roupa suja no cesto, ajudar a dobrar roupa e os mais velhos já podem ajudar mesmo na confeção das refeições. Sem saber, estão a reforçar-se laços afetivos, momentos de partilha e, de certa forma, a educar-se os filhos para serem responsáveis e autónomos.

5 - Limitar o tempo dos ecrãs. Por mais tentador que seja, demasiadas horas em frente a um ecrã são vivamente desaconselhadas.

6 - Explorar a criatividade. O momento é ideal para dar um novo destino às revistas, jornais velhos e materiais reciclados. Podem fazer-se colagens, entre outras atividades. Para procurar ideias basta aceder-se à Internet. Com isto trabalham-se as noções espaciais, matemáticas e sociais, mesmo sem saber.

7 - Recorrer também a jogos e brinquedos que promovam, simultaneamente, a diversão e a aprendizagem. Nada melhor do que um jogo de tabuleiro, cartas, jogo do galo, stop ou mímica para entreter, seja entre irmãos ou até mesmo entre a família toda. Acampar na sala, fazer um piquenique na varanda, elaborar teatros através de uma história, etc. Recorrer à fantasia e à imaginação para se passar bons momentos em família é também uma boa alternativa.

8 - Pôr o corpo a mexer. No plano referido anteriormente, é necessário não esquecer a atividade física. Tendo em conta que nem todas as famílias têm casa com jardim para as crianças correrem, é importante para a saúde manter o corpo em movimento. Pais e filhos poderão recorrer à Internet para fazer exercício em casa ou pôr música para dançarem todos juntos no meio da sala. É terapêutico.

9 - Utilizar as plataformas das redes sociais para manter as relações de amizade. Para as crianças que ainda não são autónomas e que não têm idade para terem essas aplicações, poderá fomentar-se estes laços de amizade também com os familiares. Eles agradecem.

10 – Desfrutar do tempo em recolhimento em família porque, na verdade, é um autêntico privilégio conseguir ver os filhos crescer. O ideal é dançar, cantar, rir bem alto, para que as gargalhadas contagiem os vizinhos, conversar mais, brincar mais, mimar mais, criar boas memórias nos mais pequenos.