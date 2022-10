OCDE sugere benefícios fiscais para trabalhadores do sector da saúde

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDEO) está na linha da frente das medidas fiscais que podem ajudar os países a suportar melhor o embate da pandemia por convid-19, que obrigou a uma travagem a fundo na economia mundial.

A prioridade, agora, é produzir trabalho sobre as várias estratégias imediatas e temporárias de política fiscal, entretanto, levadas a cabo por vários membros da OCDE para minorar os efeitos do surto do novo coronavírus. Aliás, na semana passada, o Governo português também se viu obrigado a avançar com várias mudanças nos impostos e nas contribuições sociais para empresas e trabalhadores por conta própria, como a redução e o diferimento dos pagamentos ou a possibilidade de pagar a fatura fiscal em prestações, por exemplo. Se podemos ou teremos de ir mais além, é bem possível, mas o cenário é de incerteza, como faz notar a OCDE. Um pouco por todo mundo, os líderes estão a mexer-se numa lógica de controlo de danos.

Para ajudar os países nesta luta, a OCDE compilou as várias estratégias que estão ser adotadas e dá sugestões, como aliviar ou prorrogar as contribuições para a segurança social e as obrigações fiscais tanto para empresas como para trabalhadores independentes, promover o alívio tributário, sobretudo, nos sectores mais afetados como forma de reduzir os custos laborais, facilitar o preenchimento das declarações, permitir o pagamento em prestações, agilizar os reembolsos quando são devidos e dar benefícios fiscais aos trabalhadores do sector da saúde, bem como a quem trabalhe noutras atividades consideradas fundamentais neste estado de emergência global.

“Como forma de compensar as pessoas por trabalharem horas extraordinárias e em condições potencialmente perigosas, os governos podiam providenciar benefícios fiscais (como por exemplo não pagarem impostos sobre o rendimento do trabalhado suplementar) ou incentivar trabalhadores reformados para temporariamente voltarem ao ativo, acautelando que as suas pensões não são afetadas”, sugerem os peritos da OCDE.

Este documento resulta das informações e opiniões de especialistas e de organizações – de todo o mundo – que trabalham com a OCDE e que têm vindo a dar sugestões de soluções não só para minorar o impacto desta crise nos dias de hoje, em que a covid-19 ainda está em fase de propagação pelo mundo e globalmente são adotadas estratégias agressivas de contenção, como o isolamento social e o fecho de múltiplos negócios, bem como para o futuro.

“Enquanto navegamos no meio desta crise global, uma das poucas certezas que temos é de que a política fiscal vai desempenhar um papel importante na resposta imediata dos governos em termos de medidas de apoio às pessoas e aos negócios, bem como no futuro trabalho de reconstrução das economias, que será necessário assim que a crise de saúde publica seja contida”, afirma a OCDE.

A OCDE também está a trabalhar com outras organizações internacionais e esta união de esforços permite acesso a mais informação e maior capacidade de análise para ajudar os governos por todo o mundo. A que se soma a larga rede em termos de cooperação fiscal da OCDE, como por exemplo o grupo BEPS – que trabalham em medidas para conter os planeamentos fiscais que permitem ‘fugir’ com lucros para territórios mais favoráveis em termos de impostos e que reúne 137 países membros – e o Fórum Global que agrega 161 economias unidas.

“O número de casos covid-19 está a crescer rapidamente pelo mundo, com graves consequências na saúde e na mortalidade. Para combater a disseminação do vírus, os países estão a impor medidas sem precedentes, como restrições na circulação de pessoas e bens, e a estão a fechar grandes sectores da economia. O resultado é uma queda abrupta da atividade económica em muitos países e o crescimento da incerteza global, bem como a erosão da confiança”, frisa a OCDE neste relatório.