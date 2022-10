“Ela vive com alguém com demência que quer muito ir à rua. Que faz? Transforma a varanda para parecer que estão na rua”: histórias da covid

Para atenuar os efeitos psicológicos e físicos de ficar em casa, a Associação Alzheimer Portugal criou um guia com dicas e atividades para doentes e cuidadores. Em entrevista, Nuno Antunes, psicólogo da associação, aponta que o apoio domiciliário não está a ser suficiente para acorrer às necessidades de doentes em quarentena. Além disso, avisa que as medidas tomadas pelo Governo no contexto da pandemia da covid-19 não abrangem os cuidadores, “que são obrigados a continuar a trabalhar e não têm com quem deixar a pessoa com demência”. Muitos familiares, aliás, têm telefonado para a linha de apoio da associação com dúvidas sobre a legislação. Entre as recomendações para passar os dias estão as artes, a culinária, a atividade física e a jardinagem — uma boa forma de levar as pessoas com Alzheimer e outras demências a lavar as mãos, algo que, devido à doença, podem esquecer-se recorrentemente de fazer.

