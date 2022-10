Covid-19. O filme de terror nos lares de terceira idade espanhóis

A voz de Marife transmite desespero. A sua mãe, de 82 anos, vive no lar de terceira idade de Nuestra Señora de la Antigua, na pequena localidade de Morata de Tajuña, na região de Madrid. É uma das residências geridas por religiosas que mais sofre, neste momento, a estocada mortal da covid-19. Desde o dia 13 de março Marife não sabe da mãe. Nem uma chamada telefónica. Nem uma comunicação. O centro foi isolado mal se detetou o primeiro caso suspeito entre os 98 utentes, confirmado passadas 24 horas. Um homem, que todos na aldeia conhecem por ‘Gary Cooper’ desde o tempo em que vendia guloseimas, começou a sentir-se indisposto.

Tinha febre alta e dificuldade em respirar. Nem as freiras nem os 26 trabalhadores do centro suspeitaram então que o patogénico se apoderara do lar. Quanto ativaram o alarme, o coronavírus já estava na sua fase de expansão máxima. “‘Gary Cooper’ morreu no dia seguinte e, a partir daí, que se saiba, morreram outros cinco idosos, embora desconfiemos que na verdade sejam nove. O ritmo é enorme em comparação com os 17 falecidos no lar público-privado Monte Hermoso de Madrid, porque esse tinha 200 internados e este só tinha 100”, lastima Marife.

