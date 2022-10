Covid-19. Igrejas de Portugal e Espanha juntas em iniciativa inédita para “enfrentar solidariamente esta adversidade”

Esta quarta-feira, em Fátima, o cardeal António Marto vai rezar “pelas vítimas do novo coronavírus, seus familiares e trabalhadores sanitários” e consagrar “toda a Península Ibérica, Portugal e Espanha, com as suas respetivas ilhas, ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, a quem se tem uma arraigada devoção em tantas dioceses”. A cerimónia será feita à porta fechada na Basílica do maior santuário português, mas transmitida em direto online e pelas estações de televisão RTP Memória e pelo canal espanhol 13

A iniciativa de criar um “momento nacional de oração” perante a pandemia da Covid-19 surgiu de um grupo de leigos que, em poucos dias, reuniu milhares de assinaturas que fez chegar à Conferência Episcopal Portuguesa. Na semana passada, os bispos aceitaram o repto e marcaram para esta quarta-feira o momento de oração. Durante o fim de semana, foi a vez de os bispos espanhóis se associarem à iniciativa, pedindo aos prelados portugueses para se juntarem na oração. O presidente da Conferência Episcopal e patriarca de Lisboa consultou os seus pares e todos aprovaram a ideia de uma consagração conjunta dos dois países.

