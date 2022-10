Covid-19 em PT: impressão 3D contra a pandemia, 33 mortes, 22 recuperados, fase de mitigação a chegar e bastonários zangados com Costa

Há razões para ter esperança", disse esta terça-feira Marcelo Rebelo de Sousa, depois de uma reunião que juntou as principais figuras do Estado e especialistas em Saúde . "Fizemos aquilo que os portugueses estão a fazer em casa: unimo-nos", acrescentou o Presidente da República, no dia em que Portugal soube ter 2.362 infetados com covid-19 e 33 mortes confirmadas.

Dados do mais recente boletim deram conta de um aumento de casos de quase 15% (14,6%) face à última atualização. Continuam a ser mais os doentes a Norte, havendo no país 48 pessoas internadas nos cuidados intensivos. Até agora, 22 pessoas recuperaram.

A fase de mitigação está a uma distância de dois dias, informou o Governo, o que significa que - a partir de quinta-feira - é oficial que o novo coronavírus está instalado na comunidade e a espalhar-se.

Não são ainda as notícias que se desejam e, neste contexto, só podem continuar a preocupar os relatos feitos por muitos profissionais de saúde. Há hospitais onde sacos plásticos já substituem o equipamento de proteção que continua a não chegar à posse de quem dele precisa.

Os bastonários das ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos vão mesmo mais longe e anunciaram a intenção de escrever esta quarta-feira uma carta a António Costa, que acusam de ter faltado à verdade. Em causa está a afirmação do primeiro-ministro na entrevista dada à TVI. Costa garantiu que “até agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar” na capacidade do sistema de saúde para enfrentar a pandemia, e os profissionais de saúde ficaram particularmente descontentes porque têm de prestar diariamente cuidados sem os equipamentos de proteção individual necessários - os mesmos que têm sido constantemente prometidos e que continuam sem chegar aos hospitais.

O número de testes realizados diariamente tem sido também uma questão frequente, colocada ao Governo e à Direção-Geral da Saúde. Na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia, o secretário de Estado da Saúde garantiu que "não há racionamento nos testes". "Há racionalização”, afirmou António Lacerda Sales, que disse também que há capacidade para realizar “quatro mil testes por dia”. Estão a fazer-se menos, reconheceu, porque é necessário haver “uma adaptação à evolução do surto”.

A situação obriga a procurar soluções para as dificuldades, justifica iniciativas solidárias e apela ao desembaraço para encontrar planos B. Investigadores do Técnico, por exemplo, vão usar a impressão 3D para produzir viseiras de proteção.

E por falar em fazer falta, a Associação Nacional das Farmácias (ANF) pediu esta terça-feira a intervenção do Governo para repor o abastecimento de produtos de saúde de primeira necessidade.

"Máscaras, gel desinfetante, paracetamol, termómetros, matéria-prima para manipulados e equipamento de proteção individual desapareceram quase totalmente das farmácias", é o alerta dirigido ao primeiro-ministro.

O estado de emergência continua e, num outro tipo de balanço, são agora 27 as detenções registadas por "violação das regras". A atualização foi feita já esta noite pelo ministro da Administração Interna.

No plano económico, com os prejuízos em escalada, a AEP – Associação Empresarial de Portugal apresentou esta terça-feira ao Governo uma série de medidas para minorar o impacto da covid-19 no mercado nacional. O objetivo "é proteger as empresas, os postos de trabalho e o rendimento das famílias, impedindo uma escalada de falências e de desemprego".

A luta contra a pandemia assim o exige. Para que a Saúde possa descativar e fazer despesas sem parecer das Finanças. Marcelo Rebelo de Sousa assinou na hora um regime excecional de autorização de despesa no sector.