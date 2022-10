"Tudo na ordem. As pessoas até estão com medo de ir passear o cão", diz presidente da Câmara da Póvoa de Varzim

A situação de emergência “completamente nova” que o país atravessa e a manhã solarenga “a convidar ao passeio” levou os residentes “a facilitar as regras de confinamento social”. Esta é a explicação de Aires Pereira para o ajuntamento de caminhantes, na manhã de domingo, na marginal da Póvoa de Varzim, desmando que o autarca titulou de “comportamento inconsciente”.

Esta manhã, o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim afiança que o cenário é outro, apesar “do tempo estar fantástico”. Na rua, Aires Pereira diz que há pouca gente a andar a pé e quem sai não caminha em grupo, tendo a marginal sido de pronto encerrada ao trânsito. “Atuamos de forma rigorosa e a Polícia Municipal e a Proteção Civil está toda na rua, não só para evitar ajuntamentos na marginal, supermercados mas para desinfetarem paragens de autocarros e bancos públicos”, garantiu ao Expresso o autarca, que garante ao Expresso que, neste momento, os residentes até estão com receio de ir passear o cão à rua.

Além do reforço presencial na via pública, as Polícia Municipal passou ainda a usar altifalantes para advertir a população a manter-se em casa, “pela sua saúde e da comunidade”. O plano de contingência local determinou ainda a restrição do funcionamento do Mercado Municipal, que durante o estado de emergência passa a abrir apenas três dias por semana (quarta, sexta e sábado). De acordo com os últimos dados, há 10 casos de infeção por COVID-19 confirmados na região da Póvoa/Vila do Conde, 15 suspeitos e mais de uma centena de pessoas em vigilância.

Em terra de pescadores e “de muito culto dos familiares aos seus mortos”, o executivo municipal decidiu o encerramento dos dois cemitérios locais, que só abrem aos sábados e com controle de entradas. A delegação de saúde da Póvoa e Vila do Conde também já alertou que, a partir de agora, os são restritos a cinco acompanhantes e, se a causa da morte for infeção por COVID-19, “além de proibida a abertura do caixão”, aconselha-se a cremação.

Numa altura em que as medidas de prevenção de contágio estão “garantidas”, a grande preocupação do autarca social-democrata é a “área social”, antecipando “enormes problemas e carências” durante o mês de abril. “Este mês, as pessoas ainda ainda vão receber os seus salários, mas no próximo mês temo que muitas das nossas famílias deixem de ter rendimentos”, adverte Aires pereira, face ao fecho de lojas e espaços de restauração, que sem faturarem deixarão de ter como pagar aos trabalhadores.

O cenário de despedimento nas empresas também não é descartado pelo autarca, razão que levou a autarquia a colocar no terreno cantinas de apoio às famílias de menores recursos. “Temos uma cantina de uma instituição, a MAPADI, a funcionar em 'take away' para as famílias mais carenciadas e vamos abrir outra para acudir aos novos pedidos de apoio”, avança Aires Pereira.

Refeições 'take away' vão ser servidas também às forças de segurança para evitar idas a casa, numa altura em que estão a trabalhar em horário quase contínuo.