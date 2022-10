Países poderão ter de entregar programas de estabilidade, mas em versão reduzida

A recessão económica está à vista, é admitida pelos técnicos da Comissão Europeia, mas falta ainda perceber a dimensão dos estragos, que será também determinada pelo tempo que demorar a controlar a pandemia. Um cenário que torna a preparação de qualquer programa de estabilidade numa missão quase impossível, e dificulta a sua entrega a Bruxelas em abril.

Os ministros concordaram por isso em "adotar uma abordagem flexível e pragmática" em conjunto com a Comissão Europeia". No entanto, isto não significa necessariamente adiar a entrega dos Programas de Estabilidade ou dos Programas Nacionais de Reforma.

De acordo com fonte do Conselho da UE, "legalmente" não será possível alterar os prazos de entrega, o que obriga a esta abordagem mais criativa. Para cumprir calendário, os Governos poderão ter de entregar apenas "versões curtas" em abril. Uma alternativa confirmada, também, por outras duas fontes. Mais tarde, os relatórios seriam atualizados.

Caberá à Comissão Europeia avançar agora com os detalhes do processo relativo ao chamado Semestre Europeu, o ciclo de coordenação económica e orçamental da UE.

Para já, e durante a videoconferência desta segunda-feira, os ministros reconhecem que face ao "grau de incerteza que envolve qualquer quantificação dos efeitos económicos da pandemia e a rápida evolução das medidas orçamentais para responder à situação", os Governos "enfrentam dificuldades para entregar projeções económicas e orçamentais credíveis".

Uma reunião que serviu também para suspender as regras orçamentais. Os 27 concordam com a avaliação da Comissão Europeia de que estão reunidas as condições - quebra severa da economia - para acionar a cláusula geral de derrogação do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

"Isso dá-nos toda a margem de manobra necessária para fazer face à pandemia", escreveu o ministro francês das Finanças, Brune Le Maire, no Twitter.

Também o colega holandês se mostrou satisfeito com a decisão de dar maior flexibilidade às regras do Pacto e libertar os países dos constrangimentos das recomendações e metas orçamentais, à qual se junta ainda a adoção de um pacote mais flexível para os auxílios de estado. "Isto deverá dar aos estados membros o espaço adequado para fazerem o que for preciso para combater a Covid-19 e a quebra económica", defendeu Wopke Hoekstra.

Face a uma crise que afeta todos os países europeus, todos concordam agora com um versão menos apertada ou ortodoxa das regras.