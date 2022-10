"Não deixe de sonhar, mas deixe-se ficar": como Portugal tenta 'segurar' os turistas após a pandemia

A Madeira é o destino nacional que se apressou a lançar uma campanha turística de reação à pandemia do Covid-19, seguindo o exemplo da região Centro e do próprio Turismo de Portugal.

“Stay home. Dream online. Visit us later" ("Fiquem em casa. Sonhem online. Visitem-nos depois") - é o apelo da campanha lançada pela Associação de Promoção da Madeira (APM) para circular nas redes sociais.

O apelo da Madeira aos turistas vai no sentido de "apelar a ficar em casa neste momento de maior fragilidade mundial", mas "sem nunca esquecer as levadas, a poncha, as paisagens e o mar do “Melhor Destino Insular do Mundo”, explica a APM.

“O mar que nos inspira. É o mesmo que nos aproxima. Por agora, navegue apenas online. Descubra as experiências, clique, sonhe. Há tanto para fazermos depois. Com mais emoção, com mais beleza, com mais natureza. Não deixe de sonhar, mas deixe-se ficar” - são algumas das mensagens da campanha turística da Madeira, em português e em inglês, no objetivo de "sensibilizar para a importância de ficarmos em casa, agora, para nos reencontrarmos depois e desfrutar em pleno de todas as inesquecíveis experiências que o destino tem para oferecer".

O Turismo da Madeira lembra que "no cenário atual que o mundo atravessa, as fronteiras físicas foram fechadas, mas as fronteiras digitais continuam abertas e prontas para nos fazer sonhar com dias melhores". Pelo que sugere que com um "clique", se possa seguir "na levada e descubrir uma cascata escondida na natureza", mergulhar "no mar cálido" ou entrar nas casas típicas de Santana. "Mais tarde, o destino Madeira espera por todos", é a tónica do apelo.

Também o Turismo Centro de Portugal já tinha lançado a 19 de março a campanha de esperança "Haverá Tempo!", que procura "apontar caminhos para um futuro próximo, pós-pandemia Covid-19".

Nesta campanha do Centro de Portugal, é feito um apelo aos portugueses para que de momento fiquem em casa na certeza, mas que possam regressar depois para conhecer melhor a região, na certeza que o destino "estará à sua espera quando a epidemia da doença for debelada".

“São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar, para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. Acreditar que podemos, que venceremos", são algumas mensagens da campanha do Centro, frisando ainda que: "Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras", para "recomeçar, para viajar, para correr, para voar" ou para "navegar e voltarmos a estar juntos". Mas sublinha que "até lá, ficaremos em casa. E como um todo, um só, venceremos”.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, enfatiza a importância de passar mensagens de esperança "tão necessária nos dias que vivemos". E garante que a entidade está disponível para "apoiar empresas e empresários e todos os que necessitem, em particular num momento tão delicado como este".

A 20 de março, o Turimo de Portugal lançou a campanha "Cant't Skip Hope" (numa associação ao mote das campanhas habituais, "Can't Skip Portugal"), enfatizando que "É tempo de parar" e de "fazer uma pausa, pelo bem do mundo".

Num video preparado com imagens já existentes e ele próprio feito por pessoas em teletrabalho, é enfatizado que de momento também há que "sonhar com aqueles dias incríveis que virão", para dentro em breve "se poder dizer outra vez: Visit Portugal".

"Estamos aqui para ajudar", garante o Turismo do Algarve

Também o Algarve lançou a 18 de março a campanha "Ontem como hoje, estamos cá para ajudar". Da responsabilidade da Região de Turismo do Algarve (RTA) e da Associação Turismo do Algarve (ATA), esta campanha destina-se às empresas turísticas visa esclarecer, em particular as PME, sobre os novos apoios disponíveis, no objetivo de "conhecerem o pacote de medidas anunciadas para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus em Portugal".

Esta iniciativa do Algarve inclui disponibilizar às empresas turísticas "contactos telefónicos e de correio eletrónico, com uma equipa de profissionais associada, para que possam informar-se de forma personalizada sobre linhas de crédito, medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020".

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, «ajudar as empresas do setor do Turismo no Algarve é uma prioridade. São elas que geram na região a riqueza e o emprego.

"Neste árduo período que temos pela frente, sabemos todos da especial vulnerabilidade de uma região que depende do turismo", frisa joão Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, garantindo que "tudo faremos para responder às necessidades das empresas e dos trabalhadores".