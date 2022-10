Motoristas de mercadorias perigosas reclamam medidas "urgentes" de proteção

Os motoristas de transporte de mercadorias reclamam medidas de apoio e proteção que os salvaguardem no âmbito do trabalho que exercem, para que não faltem os diferentes abastecimentos à populaçãonumcenário de pandemia, lembrando que a natureza da sua função os torna também potenciais propagadores da doença.

Numa carta aberta dirigida ao Presidente da República e ao primeiro-ministro, divulgada esta segunda-feira, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matéria Perigosas (SIMM) diz que os estes profisisionais têm "plena consciência da importância" da sua missão no atual momento, mas “têm sido negligenciados e marginalizados” no que toca à “salvaguarda dos mais básicos direitos e garantias”.

"Temos plena consciência de que não podemos parar e que, com isso, estamos a correr sérios riscos, tal como outros profissionais, com a agravante do potencial de propagação da doença Covid-19 devido às nossas constantes deslocações pelo país e pela Europa", pode ler-se.

Ao Expresso, o presidente do SIMM destacou como um dos problemas a ausência de controlos fronteiriços, “que permitisse uma triagem, avaliando-se possíveis sintomas ou sinais de doença”. “Isso não está a acontecer”, garantiu Francisco São Bento, que diz estarem apenas a ser abordados pelas autoridades “os veículos ligeiros”.

Justificando a necessidade desta carta aberta a Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa pela "total ausência de resposta aos dois pedidos feitos anteriormente [a 13 e 19 de março] a vários ministérios, associações patronais e até outros sindicatos representativos do sector", o sindicato denuncia que “em muitas áreas de serviço está a ser vedado aos motoristas o acesso a instalações sanitárias”, acrescentando Francisco São Bento a dificuldade de adquirirem refeições.

O SIMM lembra que os motoristas estão “expostos diariamente à pandemia”, sem que, na maioria dos casos, lhes tenha sido distribuído pela entidade patronal “um único kit de proteção”, situação descrita na carta como uma “enorme irresponsabilidade”.

Por fim, é feito um alerta para o caso dos motoristas que eventualmente integrem grupos de risco, por apresentarem problemas de saúde específicos e aos quais, defende o SIMM; deveria ser dada “especial atenção”. Francisco São Bento diz ter conhecimento de ”três ou quatro casos” de motoristas com sintomas da doença, nomeadamente um “que teve de ficar 12 horas dentro do camião, à espera, depois de ter contactado a linha do SNS24”.

A carta termina com o apelo para que as medidas sejam tomadas “com caráter de urgência”.