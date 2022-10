Covid-19. Privados querem saber se ADSE paga tratamentos

A ADSE ainda não revelou em que moldes irá comparticipar a assistência médica dos seus doentes com covid-19, caso sejam tratados no privado, avança o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) está preocupada e pediu esclarecimentos ao Governo.

Os privados vão passar, a partir de hoje, a diagnosticar e tratar doentes com o novo coronavírus. As seguradoras já revelaram que estão disponíveis para pagar. A ADSE, que conta com 1,2 milhões de beneficiários, ainda não.

Até agora, os privados eram obrigados a encaminhar os casos suspeitos para os hospitais públicos de referência.