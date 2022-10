Covid-19. Primark interrompe produção e cancela encomendas

A cadeia de moda irlandesa de baixo custo Primark fechou lojas, deu ordem aos fornecedores para interromperem a produção e cancelou todas as encomendas.“Não temos outra opção a não ser tomar esta medida”, diz Paul Marchant, presidente executivo da Primark, citado pela imprensa internacional.

O gestor refere grandes quantidades de stock nas 376 lojas em 12 países onde está presente, nos armazéns e em trânsito e assume que esta “é uma ação sem precedentes para tempos sem precedentes”, conclui.

Em Portugal, as lojas do grupo fecharam quarta-feira, mas as 189 lojas do Reino Unido, que respondem por mais e 40% das vendas de nove mil milhões do grupo no último exercício, só encerraram esta segunda-feira.