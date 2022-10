Covid-19. 2060 infetados, 23 mortos e 14 recuperados: o boletim da DGS à lupa

Subiu para 2.060 o total de infetados com covid-19 em Portugal, detalha o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O novo número representa um aumento de quase 29% (28.75%) face à última atualização, há cerca de 24 horas.

No boletim epidemiológico divulgado ao final da manhã desta segunda-feira, dá-se conta de 23 mortes, mais nove do que até domingo. Os óbitos a registar estão nas regiões Norte (nove), Centro (cinco), Lisboa e Vale do Tejo (oito) e Algarve (uma). O Alentejo é, em Portugal Continental, a única região sem mortes a registar, sendo também a menos afetada pelo vírus — há apenas cinco casos de doentes confirmados.

O número de recuperados é de 14. Dos 201 pacientes internados, 47 estão em unidades de cuidados intensivos.

Portugal já teve desde o início da pandemia 13.674 casos suspeitos, tendo-se confirmado estes 2.060 e havendo agora 1.402 à espera do resultado do teste laboratorial. O intervalo entre casos suspeitos e casos de doença e em espera significa que 10.202 pessoas suspeitas tiveram testes negativos. Estão ainda em vigilância pelas autoridades de saúde 11.842 cidadãos, menos 720 do que estavam no domingo.

Quanto à mancha geográfica, a região Norte continua a ser a mais afetada, com 1.007 doentes, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (737); depois a região Centro, onde há registo de 238 infetados; somando-se 42 no Algarve, 11 doentes nos Açores, nove na Madeira e cinco no Alentejo. Há ainda 11 doentes portugueses no estrangeiro e o país tem agora 141 casos importados, sobretudo de Espanha (44), França (26) e Itália (20).

Olhando os grupos etários, o boletim emitido esta segunda-feira mostra que a maior parte dos casos foi detetada na faixa entre os 40 e os 49 anos (404, sobretudo mulheres - 226). Com idade até aos 9 anos estão registados 25 casos (18 meninas); 66 no grupo entre os 10 e os 19 anos; 240 entre os jovens na faixa entre os 20 e 29; e um total de 347 casos no grupo entre os 30 e os 39 anos. Entre os mais velhos, há registo de 361 infetados entre o grupo no intervalo 50-59 anos, 294 no grupo 60-69 anos (mais homens, 167); estão doentes 180 pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 143 com mais de 80 anos (85 são mulheres).

A tosse continua a ser o principal sintoma, apresentado em 72% dos casos. Segue-se a febre (60%) e as dores musculares (42%).