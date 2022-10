Salvador Malheiro: "O cerco e as medidas em Ovar estão a funcionar"

O presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, considera que "o cerco e as medidas aplicadas em Ovar estão a funcionar" e um dos sinais disso é a evolução do número de casos de Covid-19 no concelho, que, disse ao Expresso, nas últimas 24 horas aumentaram 12,5%, metade do crescimento de casos a nível nacional, que foi de 25%.

Segundo Salvador Malheiro, Ovar tem atualmente 72 casos de infeção por Covid-19, mas a contenção neste município de 55 mil habitantes está a funcionar, já que "nos municípios à volta não se sente um incremento dos casos".

O município de Ovar informou em comunicado que vai ter novas medidas de triagem e contenção do coronavírus, em que se inclui a adaptação da Pousada de Juventude para funcionar como centro de vigilância de infetados com Covid-19 que não precisem de internamento hospitalar mas não tenham condições em casa para fazer o necessário isolamento.

"Este Centro Vigilância Ativa terá apoio médico e de enfermagem para monitorização e vigilância dos infetados", explica a Câmara Municipal de Ovar.

Outra medida passa pela transformação de algumas áreas do Hospital Dr. Francisco Zagalo em Ovar num Hospital Covid-19, com capacidade para acolher e tratar infetados do concelho que necessitam de cuidados médicos, sem ser intensivos.

A partir desta segunda-feira, o Centro de Saúde de Ovar disponibilizará ainda consultas Covid-19, transformando-se num centro de triagem do coronavírus.

O presidente da Câmara Municipal de Ovar desvalorizou ao Expresso eventuais casos de violação do isolamento do município e de saída de munícipes para outras regiões. O autarca diz que mais de 99% da população está a acatar sem problemas o isolamento de Ovar.