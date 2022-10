A Câmara Municipal de Lisboa lançou hoje uma plataforma que ajudará os lisboetas a saber onde se podem dirigir para fazer compras, durante o Estado de Emergência. Funciona em parceria com a AHRESP - Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal, a UACS - União de Associações do Comércio e Serviços e as Juntas de Freguesia.

"Estamos Abertos" tem ainda um serviço de entregas que depende da Autocoope e da Kapten.