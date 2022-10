Covid-19 em Portugal: Ritmo de crescimento de infetados, internados e casos graves está a abrandar

O número de infetados por Covid-19 em Portugal teve este domingo o maior aumento em valor absoluto, com 320 novos casos nas últimas 24 horas, mas uma análise da evolução dos boletins diários da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostra que o ritmo de crescimento da doença está a abrandar, quer na taxa de variação diária dos infetados, quer nas variações dos internamentos e dos casos em cuidados intensivos.

Nos últimos oito dias Portugal passou de 245 infetados para 1600 e de 139 internados para 169, tendo o número de doentes nos cuidados intensivos passado de nove para 41 neste período de tempo. Se no passado domingo a pandemia não tinha ainda feito qualquer vítima mortal em Portugal, agora o país contabiliza 14 mortes (menos de 1% dos infetados e ainda longe dos índices de mortalidade que a Covid-19 regista noutros países, como Espanha e Itália).

No espaço de uma semana o número de recuperados passou de dois para cinco (os mesmos cinco que já estavam recuperados há um par de dias, segundo os dados da DGS). E o número de cidadãos sob vigilância saltou de 4592 para 12562.

Olhando para as variações diárias do impacto da pandemia em Portugal, é possível observar um abrandamento do ritmo de crescimento de casos, internamentos e cuidados intensivos.

Nos últimos sete dias, pelos cálculos do Expresso, a variação diária média do número de infetados foi de 31%. No sábado a variação diária foi de 25,5% e este domingo foi de 25%.

Já o número de internamentos observou ao longo da última semana uma variação diária média de 9,3% mas com maiores flutuações (com uma diminuição acentuada de 57% no dia 18 de março e um aumento de 42% a 20 de março, por exemplo). O boletim de sábado da DGS apontava uma subida de 24% dos internamentos. Este domingo o aumento de internamentos é de 8%.

E os casos nos cuidados intensivos apontam também para um abrandamento do ritmo, não obstante os 41 pacientes atualmente nas UCI serem o número mais elevado desde o início da pandemia. Nos últimos sete dias Portugal observou estatisticamente um crescimento médio diário de quase 28% dos doentes em cuidados intensivos. No sábado o aumento diário foi de 35% (mais nove casos do que na sexta-feira), mas este domingo o aumento foi de 17% (mais seis casos do que sábado).

O número de mortes, por seu turno, teve este domingo um aumento de 17% (correspondente aos dois óbitos adicionais em 24 horas), depois de três dias consecutivos a crescer a três dígitos (uma vítima no boletim de 18 de março, duas a 19 de março, três a 20 de março, seis a 21 de março).

A recuperação de doentes com Covid-19 revela-se mais lenta, pelos números dos balanços diários da DGS: a 15 de março havia dois casos recuperados, no dia seguinte houve um terceiro e assim ficou mais dois dias. A 20 de março a DGS reportou outros dois casos recuperados, mas sem casos adicionais este sábado e domingo.

A DGS deixou nos últimos dias de reportar o número de cadeias ativas de transmissão do vírus. Já o número de casos sob vigilância teve na última semana uma variação diária média de 17%. No boletim de sábado os casos sob vigilância dispararam 46%, mas este sábado diminuíram 5%.