Bolívia adia eleições gerais e vive primeiro dia em quarentena total

“O Tribunal Supremo Eleitoral reitera a sua vontade de prosseguir com o diálogo amplo e plural com todas as forças políticas para definirmos uma nova data para a jornada de votação das eleições gerais de 2020”, anunciou o presidente daquela instituição boliviana, Salvador Romero, confirmando que “na próxima segunda-feira haverá uma reunião com os partidos políticos, que poderá ser virtual”, para abordarem uma nova data para as eleições nacionais de 3 de maio.

O adiamento do ato eleitoral surge pouco depois de a Presidente interina, Jeanine Ánez, ter anunciado uma quarentena total no país a partir da meia-noite deste domingo. A medida visa conter a pandemia no país, que, por enquanto, soma 19 casos de covid-19 e tem um sistema de saúde frágil.

Com 11 milhões de habitantes, a Bolívia faz fronteira com o Brasil (1178 casos) e a Argentina (225), Chile (537), Paraguai (22) e Peru (318). Fechou as fronteiras na passada sexta-feira.

“A partir deste domingo, 22 de março, às 00:00 e por 14 dias, entra em vigência a quarentena total em todo o país. É uma decisão dura, mas necessária para o bem de todos”, anunciou Áñez no Palácio Quemado, sede do Governo boliviano.

Perdas e ganos eleitorais

Com o adiamento da ida às urnas, a Bolívia prolonga a sua incerteza política. Estão no poder pessoas cujos mandatos originalmente expiraram no dia 22 de janeiro e cujos substitutos ainda não foram eleitos.

“Agora, como efeito cascata, adiar as eleições gerais obrigará a adiar também as municipais marcadas para dezembro”, aponta ao Expresso o analista político boliviano Raúl Peñaranda. Para lá dessa primeira consequência, quem são os ganhadores e perdedores na corrida eleitoral?

Segundo as sondagens, a disputa presidencial é liderada pelo candidato de esquerda Luis Arce, patrocinado pelo ex-Presidente Evo Morales, que se demitiu em novembro após perder o apoio das forças armadas, na sequência de uma eleição em que foi dado como vencedor, mas cujos resultados foram constestados pela oposição e pelo povo nas ruas.

Arce, antigo ministro da Economia, encabeça os estudos de opinião para a primeira volta, mas perderia numa segunda para o candidato do centro-esquerda, o ex-presidente Carlos Mesa, ou para a atual Presidente Áñez, de direita e também candidata.

Na opinião de Peñaranda, o adiamento ditado pelo combate ao coronavírus dá a Ánez a chance de construir uma liderança forte, embora também se arrisque a perder capital político. “A Presidente interina ganha porque é o foco de atenção. Ganha em exposição e mostra-se como a pessoa que toma as decisões sobre o assunto. Mas pode sair prejudicada se as coisas lhe fugirem ao controlo. Um país pobre como a Bolívia terá graves problemas na área de saúde”, adverte o analista.

Morales não quer adiamento

Na outra ponta do espectro político, o Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Morales, é o único que discorda do adiamento das eleições. A mudança de data exige a aprovação de uma lei pelo Parlamento. Ora, este é dominado pelo MAS, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. O partido de Morales, refugiado na Argentina, exige que a data de 3 de maio se mantenha.

“O MAS, que tem maioria parlamentar, não concorda com o adiamento porque pensa que, se o país se descontrolar com o coronavírus e houver uma crise social e sanitária, isso será vantajoso para os interesses políticos e eleitorais do MAS, hoje na oposição”, aponta Peñaranda.

Num pronunciamento em fevereiro de 2019, o então Presidente Morales, criticado pela falta de construção de hospitais, disse que “entregar um campo desportivo é como entregar um hospital” porque “desporto é saúde”. Com o avanço do covid-19, o vídeo desse pronunciamento passou a circular pelas redes sociais na Bolívia.

“Também não convém ao MAS recordar-se que, depois de 14 anos de governo de Morales, a situação da saúde na Bolívia é péssima”, pondera Peñaranda.

Quarentena total

As eleições gerais de 3 de maio serviriam para eleger o Presidente boliviano e o seu vice, além de 36 senadores e 120 deputados.

Morales deixou o país a 12 de novembro, após renunciar à presidência num contexto de convulsão social, resultante de três semanas de protestos e greves. Constatada a fraude nas eleições de 20 de outubro pela Organização dos Estados Americanos, auditora do processo eleitoral, o chefe socialista perdeu o apoio dos sindicatos, da igreja e das forças armadas, pondo fim a um quarto mandato, depois de 14 anos no poder.

A quarentena que começou este domingo vai durar duas semanas. Implica que mercados e centros de abastecimento funcionem apenas até ao meio-dia. Apenas uma pessoa por família poderá sair de casa para as compras. Também poderá sair quem precisar de atendimento médico.

“Haverá permissão para transportar funcionários das empresas que precisem de continuar e profissionais do sistema de saúde e de serviços indispensáveis como água, luz e gás, entre outros”, esclareceu a Presidente Áñez. Farmácias, hospitais e bancos continuarão a funcionar, assim como empresas produtoras de alimentos básicos e medicamentos.

“O nosso primeiro inimigo é o vírus e o segundo é o pânico. Vamos travar os dois com união e com serenidade”, pediu Áñez. No sábado, foram proibidas todas as viagens interurbanas e os aeroportos pararam de operar. Vigora no país um toque de recolher entre as 17 e as 5 horas.

Desde a eclosão do coronavirus na região, o Governo já anunciara a proibição de reuniões com mais de mil pessoas. Os principais candidatos decidiram que não fariam mais comícios.