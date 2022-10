Autarca da Póvoa de Varzim condena "comportamento inconsciente" de munícipes a passear na cidade

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, manifestou-se este domingo indignado com imagens de muitos munícipes a passear na cidade, apesar de ter já entrado em vigor um conjunto de restrições à circulação dos cidadãos no âmbito do estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19.

Numa publicação na sua página de Facebook, replicada pela página da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira criticou o "comportamento inconsciente" dos munícipes.

"Face ao comportamento inconsciente que assistimos esta manhã na nossa cidade, pelo desrespeito ao estado de emergência que vigora desde as 0h de quinta-feira, 19 de março, em todo o país, o município da Póvoa de Varzim é obrigado a atuar de forma rigorosa para que todos adotem comportamentos adequados com a imposição declarada de isolamento social (salvo as exceções estipuladas pelo decreto governamental)", avisou Aires Pereira.

O autarca anunciou que todos os acessos à cidade através de automóvel estarão controlados pela PSP, que a marginal da cidade estará encerrada ao trânsito e que a polícia municipal permanecerá na via pública para que os cidadãos permaneçam "o mínimo de tempo possível expostos".

"É tempo de proteção, contenção, consciencialização. Respeitem o Estado de Emergência, respeitem as autoridades. Fiquem em casa", apelou o presidente da Câmara de Póvoa de Varzim.