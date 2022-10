Angola. Mais de 60 portugueses com problemas de saúde pedem voo de repatriamento

“Estou numa enorme ansiedade e desespero para conseguir voltar a Portugal, porque quem conhece as carências de saúde de Angola sabe que, com uma pandemia em curso e o aeroporto de Luanda fechado desde dia 20, precisamos mesmo de voltar a casa. Só cá estou porque é aqui que tenho trabalhado nos últimos anos e já enviei [para o consulado] os atestados médicos que comprovam os meus quatro problemas de saúde”, disse ao Expresso uma portuguesa que pediu para não ser identificada.

Esta mulher sofre de problemas de saúde que podem complicar-se em caso de infeção por coronavírus. Faz parte de um grupo de cerca de 60 pessoas que foram contactadas, na última sexta-feira, pelo consulado de Portugal em Luanda. Não conseguem contactar o call-center da TAAG, que não atende. E tampouco tiveram tempo para chegar ao aeroporto e tentar embarcar nas vagas que sobravam do voo fretado pela Deloitte para repatriar funcionários.

“Em Luanda é perigosíssimo ir para o aeroporto às oito da noite, há pessoas que nem sequer vivem em Luanda e, além do mais, as falhas da Internet são muitas, pelo que não conseguimos estar sempre ligados ao email.”

O texto do email do consulado

O Expresso teve acesso ao mail enviado pelo consulado português, do endereço regressoaportugalao@gmail.com, às 21h34 do dia 20 de março com a mensagem que reproduzimos:

“Exmo/a. Senhor/a,

Cumpre informar que a TAAG irá voar esta noite/madrugada para Lisboa e para o Porto, conforme anunciado na nossa página (https://www.luanda.consuladoportugal.mne.pt/pt/o-consulado/noticias/informa%C3%A7%C3%A3o-de-voos-para-portugal-hoje), pelo que se sugere que entre em contacto com esta companhia aérea (call-center 923190000).

Fomos também informados que a empresa Deloitte fretou um avião da Euroatlantic (que parte às 01:00 de 21/03) onde ainda tem disponibilidade de lugares. Custo do voo será de 2300€ por passageiro. Caso esteja interessado, deverá dirigir-se diretamente ao balcão de check-in ou contactar a referida empresa através do email antferreira@deloitte.co.ao ou telefone +244937285926.

Em paralelo, gostaríamos de informar que estão a ser estudadas outras possibilidades de transporte aéreo e que toda a informação a este respeito será divulgada através da nossa página (https://www.luanda.consuladoportugal.mne.pt/pt/).”

O grupo que fez chegar este email ao Expresso diz que sabe que embarcaram duas pessoas no voo fretado pela Deloitte e outras duas no voo da TAAG que é referido na mensagem do consulado.

Dificuldades nas comunicações

Este grupo de portugueses que trabalha em Angola está “desesperado” e tem medo de ficar à mercê das vagas que possam sobrar em voos fretados por outras empresas que não aquelas em que trabalham, as quais têm poucos funcionários portugueses. Pedem ao Governo que organize um voo de repatriamento, porque o momento é de grande incerteza.

Não se queixam do consulado, mas dizem que é “muito difícil ligar para lá. E para a TAAG é mesmo impossível. O call center não funciona e é o único canal que temos”. Recorde-se que Luanda suspendeu as ligações aéreas com o exterior por decreto presidencial do dia 18.

“A medicação que tomo não se consegue comprar em Angola e, mesmo com receita médica, não é permitido o envio de medicamentos para Angola pelas empresas de transporte de mercadorias. Além do coronavírus, corro mais estes riscos com este isolamento forçado”, disse ao Expresso uma das pessoas que desejam voltar para Portugal: “Queremos ser lembrados para não engrossarmos os números das baixas” da pandemia.

Governo está a fazer todos os esforços

A resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Expresso chegou depois deste texto ter sido publicado, pelo que procedemos à atualização do mesmo: "A Embaixada de Portugal em Luanda está a acompanhar a situação dos nacionais em Angola. Os voos de e para Angola são possíveis, à luz da decisão do Governo português. O facto de Angola impor quarentena às tripulações está a dificultar a operação da TAP para Luanda. Todos os esforços estão a ser feitos para a resolução desta dificuldade".

O MNE esclarece ainda que se mantém "as ligações aéreas entre Portugal e França". Alguns dos portugueses do grupo com quem falámos mencionaram a existência de um voo para Paris nos próximos dias.

[Atualizado às 17h40]