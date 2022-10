'Panelaços' contra a displicência de Jair Bolsonaro

O exemplo de Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus tem gerado críticas crescentes. O país chega aos 651 infectados e sete mortos (números desta sexta-feira) e o Presidente, com popularidade a cair, insiste em minimizar a gravidade da pandemia. Esta semana o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, criou um incidente diplomático com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, ao acusar aquele país de negligência relativamente à doença. Os “panelaços” que pedem a saída do Presidente têm acontecido todas as noites, em diversas cidades.

