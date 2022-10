Jovem de 17 anos cria site para acompanhar pandemia minuto a minuto

Quem quiser acompanhar os números internacionais sobre a pandemia Covid-19, há um domínio que lhe facilita a vida: ncov2019.live. Não resulta de uma iniciativa institucional mas da vontade de um miúdo de dezassete anos: Avi Schiffmann, um estudante de Seattle, que aprendeu a programar sozinho aos 10 anos.

Numa entrevista concedida ao jornal alemão “Sueddeutsche Zeitung” Avi Schiffmann disse que a ideia lhe surgiu em dezembro passado, quando o vírus ainda estava circunscrito à China: “Comecei depois do Natal, havia menos de mil casos na China e era muito difícil obter informações. Pensei que seria interessante criar um site simples e claro, onde as pessoas pudessem descobrir o que se estava a passar.”

Avi Schiffmann, residente em Seattle, filho de mãe médica e pai biólogo, nunca pensou que o coronavírus se torna-se tão importante.: “Queria apenas fornecer informações”. O jovem não fala chinês mas conta com ajuda de colaboradores que lhe traduzem os dados.

À revista alemã explica o processo: “O software trabalha automaticamente. Nada é introduzido manualmente. A página é atualizada mesmo quando durmo. O meu software lê as páginas dos dados oficiais e transfere-os para o meu banco. ”

Existem dados globais e nacionais, mapas interativos, informações sobre as últimas medidas de quarentena. Pode-se classificar os dados por número de doenças, casos confirmados, mortes, região, etc. “Também faço questão de informar sobre as recuperações por país.”

O jovem espera ainda contribuir dando informações dos lugares onde podem ser feitos os testes, e na fase mais avançada onde serão feitas as vacinas. No entanto, tem sido alvo de críticas: “No mês passado, recebi muitos e-mails a acusar-me de ter feito um ‘site’ muito negativo.”

A sua opinião é a de que muitos países, entre eles os Estados Unidos, não estão preparados para esta pandemia. “Isso assusta-me. Não é um vírus tão mau como o Ébola, mas não temos controlo sobre ele, e cada governo actua de modo diferente. Na minha opinião, a Coreia do Sul, com os seus dez mil testes por dia, é o país que melhor soube enfrentar esta situação.”

Até ao dia 17 de março tinha alcançado 53 milhões de visitas, mas o estudante acha que até ao final do mês possa registar mil milhões de entradas.