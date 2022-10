Israel vai monitorizar telemóveis para combater o coronavírus. Nem toda a gente considera que isso faz bem à saúde (democrática)

É a mesma tecnologia que já antes tinha sido ativada para espiar palestinianos suspeitos de ligações terroristas - e a sua utilização não foi aprovada pelo Knesset (parlamento israelita) mas sim por decreto do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a 16 de março.

A Agência de Segurança Electrónica Shin Bet foi de novo contratada para seguir os passos das pessoas com coronavírus, uma medida que Netanayhu defendeu dizendo que é necessário aumentar as formas de monitorização dos doentes para parar a propagação do vírus. O primeiro-ministro concedeu que “há um pouco de intromissão na privacidade das pessoas” quando uma medida destas é posta em prática, mas reforçou que esta é a única forma de avisar as pessoas que tenham estado em contacto com alguém infectado de que pode ter de se isolar ou de se submeter a um teste para despistar a doença.

Muitos cidadãos, incluindo muitos israelitas, revoltaram-se contra a medida mas nenhum com tanta eficácia como o próprio Tribunal Superior que se reuniu de urgência na quinta-feira de manhã para decidir sobre a constitucionalidade da medida. O partido Lista Árabe, a Associação de Direitos Civis e o Centro de Ajuda Jurídica à Minoria Árabe (Adalah) são algumas das associações que já entregaram petições contra o uso que Israel está a fazer de tecnologia normalmente apenas ativada contra alvos terroristas.

“O governo não pode passar por cima da legislação e esconder-se atrás do estado de emergência para cometer atos da mais pura violação dos direitos humanos”, escreveu a Adalah num comunicado citado, entre outros, pelo Al-Monitor. Também Tehilla Shwartz Altshuler, investigadora do Instituto para a Democracia de Israel, considera esta medida demasiado invasiva. “Por um lado, a polícia israelita recebeu vastos poderes para, sem qualquer intervenção dos tribunais, monitorizar a localização de qualquer pessoa que esteja doente ou em quarentena via telemóvel; por outro lado, a Shin Bet recebeu do governo os poderes para não só mapear a localização, mas também para ver o histórico das pessoas que ligaram ou mandaram mensagens para determinado número vigiado”, disse a especialista em segurança à revista de tecnologia “CTech”.

Podia ser uma página de um ensaio distópico de George Orwell mas não é: o Governo israelita vai enviar “alertas de quarentena” para todos os israelitas que tenham passado mais de 10 minutos ao pé de uma pessoa com diagnóstico positivo de covid-19. Se alguém em Israel estava a pensar em não cumprir as regras de distanciamento social, estão avisados: o governo vai saber disso.

Para tentar escudar-se de críticas, o governo garantiu que a Shin Bet não poderá recolher todo o tipo de dados e apenas alguns membros do governo terão acesso ao que for recolhido. Além disso, de acordo com a proposta de lei, a agência só poderá usar as informações na luta contra o coronavírus e esses poderes terminam daqui a um mês, data em que serão reavaliados.

De acordo com Jonathan Klinger, conselheiro legal para a organização não-governamental Digital Rights Movement, Israel não precisava de ter imposto estas medidas por decreto. “Seria possível, por exemplo, pedir aos tribunais que divulgassem as localizações das pessoas doentes e depois pedir às empresas de telecomunicações para contactarem diretamente as pessoas que tivessem estado nesse mesmo local. Tudo isto sem entrar na privacidade das pessoas todas e, também, sem colocar em causa a divisão entre os diferentes braços do governo”, disse, citado igualmente pela “CTech”.

Outros governos também estão a monitorizar pacientes

Como o Expresso já escreveu, tanto a China como a Coreia do Sul utilizaram tecnologia de ponta, alguma também para monitorizar doentes e essa pode ser uma das razões para o sucesso relativo que estes países estão a demonstrar na luta contra o vírus. A Rússia também está a utilizar inteligência artificial para identificar pessoas com febre - e até para encontrar aqueles que levam demasiadas coisas dos supermercados.

Em Espanha, a polícia está a utilizar drones, tal como Itália, para vigiar a obrigatoriedade da quarentena e as companhias de telecomunicações na Áustria e na Alemanha estão a fornecer aos seus governos dados sem informação pessoal que possam ajudar as autoridades a encontrar pessoas infetadas.