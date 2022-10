Eu ajudo quem ajuda. Cruz Vermelha vai gerir fundo solidário

Iniciativa de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), será esta sexta-feira lançado um fundo destinado a financiar “os meios necessários ao desenvolvimento de iniciativas, projetos e operações no âmbito da saúde e apoio humanitário” no contexto de crise que se vive por causa da pandemia COVID 19.

O fundo #Eu ajudo quem ajuda , que pretende aliviar o Serviço Nacional de Saúde, criando “uma onda de solidariedade”, conforme explicou ao Expresso Oliveira e Sousa, vai ser gerido pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e permitirá a qualquer pessoa contribuir, seja através de transferência bancária, seja usando uma referência multibanco.

Arrancará, apurou o Expresso, com uma quantia de 10 mil euros, contributo do próprio Eduardo Oliveira e Sousa. Quem quiser colaborar, pode fazê-lo usando as seguintes referências:



Multibanco:

Entidade 20999

Referência 999999999

Conta bancária com o IBAN: PT50 0010 0000 3631 9110 0017 4

A ideia surgiu a título pessoal, tendo Eduardo Oliveira e Sousa contado com “a imediata adesão “do presidente da CVP, Francisco George. A preocupação é a de “reforçar meios financeiros para a a aquisição de material, seja para os próprios doentes, seja para os profissionais de saúde”.

Aberto também à contribuição a nível institucional ou empresarial, a evolução dos donativos poderá ser acompanhada na página da CVP.

Oliveira e Sousa – que vai também contribuir para este fundo a título pessoal - lembra as palavras do Presidente da República e sublinha que, independentemente da contribuição que cada um possa dar, “todos somos precisos”.