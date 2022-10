Covid-19 faz suspender registo de novos produtores de eletricidade

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) suspendeu até ao final do mês de abril o registo de novos produtores de eletricidade em Portugal, devido à incapacidade para gerir a tramitação dos registos, em função das medidas de imposição de teletrabalho decorrentes da pandemia de Covid-19, conjugadas com o elevado número de processos que já estavam na DGEG.

Através de um despacho assinado esta sexta-feira pelo diretor-geral de Energia, João Bernardo, fica suspensa até final de abril a aceitação de novos pedidos de registo de unidades de pequena produção (na maior parte dos casos instalações fotovoltaicas de pequenas e médias empresas e indústrias), bem como unidades de produção para autoconsumo (painéis solares que servem o próprio consumo das empresas, sem injeção na rede pública), títulos de reserva de capacidade e acordos para ligação à rede elétrica de grandes centrais.

No despacho agora publicado pode ler-se que "os serviços da DGEG concentram a sua atividade na tramitação dos processos pendentes, com especial prioridade para aqueles que se relacionarem com a prestação de serviços públicos essenciais".

A DGEG realça a quantidade de pedidos que tem pendentes nos seus serviços, nomeadamente "milhares de pedidos" para ligação à rede elétrica de centrais solares de média e grande dimensão e ainda cerca de 3 mil pedidos para unidades de autoconsumo e de pequena produção.

Esta vaga de novos produtores, sobretudo de energia solar, já levou "ao quase esgotamento" da capacidade de receção da rede nacional de transporte de eletricidade, frisa a DGEG.

Desde 16 de março a DGEG encerrou as suas instalações e suspendeu o atendimento ao público, tento a quase totalidade dos seus funcionários em teletrabalho.