Bolívia em “quarentena total” a partir de domingo

A Bolívia entrará em "quarentena total" este domingo para combater a disseminação da covid-19, anunciou a presidente interina do país, Jeanine Áñez.

"Devemos ficar em casa 24 sobre 24 horas, porque esta é a forma de vencer o coronavírus", declarou Áñez, numa mensagem à Nação, que conta com 19 casos confirmados de infeção com a covid-19.

A autoproclamada presidente interina da Bolívia precisou que esta medida, "dura, mas necessária", entrará em vigor às 00h00 da noite de sábado para domingo (4h00 de domingo em Lisboa) e durará 14 dias, e detalhou que, durante a vigência da quarentena, apenas uma pessoa por família poderá sair de casa para fazer compras nas lojas autorizadas pelo Governo, que encerrarão ao meio-dia.

Áñez esclareceu ainda que os centros de produção, as farmácias, os hospitais e os centros de saúde permanecerão "abertos com normalidade e em estado de alerta".

"Peço-lhes que mantenham a tranquilidade e a calma, porque o nosso primeiro inimigo é o vírus, mas o segundo é o pânico. Vamos ter de conter ambos com união e serenidade", sentenciou numa mensagem emitida pela televisão, na qual anunciou que serão acionadas "novas ajudas económicas".

Na sexta-feira, várias autoridades municipais, diretores de hospitais e políticos tinham instado o Governo interino a declarar a quarentena total, depois de, na passada quarta-feira, já ter sido determinado o recolher obrigatório entre as 17h00 e as 5h00 e de, na quinta-feira, o país ter encerrado as suas fronteiras aos estrangeiros e ter suprimido os voos internacionais.