Sondagem: 90% dos portugueses concordam com a declaração do estado de emergência

Sondagem da Marktest aponta que 90% dos portugueses concordam com a decisão do Presidente da República na declaração do estado de emergência. Embora divididos, 52% dos portugueses consideram que a deliberação de Marcelo Rebelo de Sousa até já deveria ter sido tomada há mais tempo.

O estudo de opinião conclui que, devido à pandemia da Covid-19, 42% dos residentes em Portugal encontram-se em regime de teletrabalho atualmente e 70% dos portugueses acredita que o país vai enfrentar o surto e as suas limitações durante os próximos três meses. O maior receio, sem dúvida, a Taxa de Mortalidade do Coronavírus (35%).

A Marktest realizou a sondagem de opinião, junto da população portuguesa, logo após a comunicação do Presidente da República, quarta-feira à noite, sobre a declaração do estado de emergência nacional, devido à pandemia. Da análise dos resultados, constata-se, porém, que o momento da decisão dividiu o país: 52% dos inquiridos consideram que a decisão pecou por tardia e 42% entendem que foi tomada na altura certa. Apenas 6% respondem que a decisão deveria ser adiada por mais algum tempo.

Quanto às implicações desta decisão na atividade laboral dos portugueses, a mesma parece não ter grande impacto no dia-a-dia: 33%, vão continuar a exercer a sua atividade nos respetivos locais de trabalho e 30% já tinham iniciado recentemente a atividade em teletrabalho. Para os outros 27%, esta decisão terá impacto, já que 12% passam agora a exercer a atividade por via do teletrabalho e 14% vão para casa deixando efetivamente de trabalhar. Significa isso, que a população adulta em situação de teletrabalho atualmente é de 42%.

À pergunta “durante quanto tempo mais Portugal vai enfrentar o problema do Coronavírus e as limitações associadas ao mesmo?”, os portugueses estão conscientes do tempo que as circunstâncias que estamos a viver podem estar para durar - 31% esta situação vai durar pelo menos dois a três meses e para 34% entre um a dois meses. Além do receio da taxa de mortalidade, também está no topo das preocupações dos portugueses a falência da economia nacional e do próprio SNS.

A sondagem foi realizada pela Marktest, através de CAWI (Computer Assisted Web Intereview), junto de uma amostra de 501 inquiridos, com mais de 18 anos, residentes em Portugal Continental . Os resultados do estudo foram ponderados e extrapolados para o universo em estudo (8.250.000) . A recolha da informação decorreu entre as 21h do dia 18 de março e as 16h do dia 19 de março de 2020. A seleção dos entrevistados fez-se com recurso ao Access Panel da Marktest. A partir deste Access Painel, procedemos a extrações aleatórias de potenciais entrevistados, de acordo com as regras definidas ao nível da seleção amostral (método de quotas pelas varíaveis, género, idade e região Marktest).