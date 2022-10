Quatro farmácias fechadas devido a casos de infeção

Há quatro farmácias encerradas por se terem registado casos de infeção pelo novo coronavírus em membros das suas equipas, informa a Associação Nacional das Farmácias (ANF) em comunicado.

Tratam-se de duas farmácias do distrito do Porto que suspenderam a sua atividade no dia 12 de março, uma farmácia do distrito de Aveiro e outra do distrito de Lisboa que fizeram também na segunda-feira, dia 16 de março, “em consonância com as orientações dos delegados de Saúde”.

A ANF recorda que “a rede de farmácias oferece sempre aos cidadãos alternativas de proximidade, mas estes casos reforçam a necessidade das medidas de proteção das equipas que têm sido tomadas pelas farmácias”, refere na nota de imprensa Nuno Flora, secretário-geral da ANF.

A associação reforça o apelo aos cidadãos com sintomas suspeitos de Covid-19 para contactarem primeiro a linha SNS24, frisando que “todas as pessoas devem também planear as suas visitas às farmácias antes de saírem de casa”.

Assim, deve-se elaborar a lista dos medicamentos de que se necessita, bem como organizar as receitas em papel e preparar as mensagens de telemóvel com as receitas eletrónicas.

E “sempre que possível, devem contactar previamente a sua farmácia pelo respetivo telefone ou e-mail”.

Há já farmácias que aceitam os pedidos de encomendas por email ou via whatsapp e que agendam, depois, o dia e hora de entrega para evitar filas de espera à porta dos estabelecimentos.

Além das entregas ao domicílio que existiam em muitos estabelecimentos antes da pandemia.