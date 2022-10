Produtores de whisky passam a fabricar desinfetante para as mãos

Produtores de bebidas alcoólicas na Europa, e não só, estão a reconverter as atividades para passarem a fabricar, em vez dos produtos habituais, desinfetante de mãos. Este destina-se sobretudo a profissionais de saúde. Conforme explicou agora numa declaração uma dessas empresas, a Irish Distillers, fabricante do whisky Jameson e outros, o momento é de grande crise e trata-se de "ajudar os nossos profissionais de saúde nos seus esforços para nos protegerem a todos da propagação do vírus".

"Quantidades de álcool em larga escala estão a ser disponibilizadas de graça pela Irish Distillers", disse o grupo. "A produção começará imediatamente, com o produto final entregue no centro de abastecimentos do HSE [a autoridade irlandesa da saúde], para distribuição a hospitais e a outras instalações de saúde". A HSE reconheceu que "a necessidade de álcool está a níveis sem precedentes e deverá ficar assim durante o período previsível".

Várias empresas escocesas, na Europa continental e nos Estados Unidos, estão a fazer a mesma coisa. Na Escócia, a iniciativa inclui as destilarias BrewDog, Verdant Spirits and Leith Gin, que fez um apelo ao público para doar garrafas de plástico pequenas.

O luxo agora é ajudar a salvar vidas

Em França, a Pernod Ricard, da qual a Irish Distillers é uma subsidiária, vai doar 70 mil litros de álcool puro para fabricar desinfetante. A Moet-Chandon e a LVMH também se juntaram a esses esforços. Conhecida pelas suas marcas de luxo, a LVMH vai produzir desinfetante nos locais onde habitualmente fabrica perfumes e produtos de beleza.

Nos Estados Unidos, uma empresa do Connecticut, a Litchfield Distillery, explicou ao "New York Times" que os pedidos de desinfetante têm chegado de muitos lados, desde profissionais de saúde a polícias e pessoas que lidam com sem-abrigo.

"Temos pessoas que entram com desespero nos seus rostos e idosos a chorar. É uma confusão", contou ao jornal o proprietário da destilaria.

Um representante de uma associação que representa a indústria, Brad Plummer, disse que não se trata de salvar economicamente a indústria, até porque o desinfetante, em muitos casos, é fornecido gratuitamente. "Vivemos nestas comunidades", acrescentou Plummer. "Conhecemos estas pessoas, estamos a vê-las sofrer e temos capacidade de ajudar".