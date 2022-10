Governo prepara repatriamento de cidadãos portugueses em Angola

O Consulado Geral de Portugal em Luanda emitiu esta sexta-feira uma nota informando que, na sequência da suspensão de todos os voos de e para Angola a partir das 0h desta sexta-feira, está preparar o regresso a Portugal de cidadãos nacionais que estejam no país. A medida destina-se a portugueses "que se encontrem transitoriamente" em Angola (turistas, empresários ou outras situações), "doentes com carências muito graves devidamente comprovadas e outras situações humanitárias", mas não a residentes.

Para o efeito, foi criado o email regressoaportugalao@gmail.com para onde os pedidos de repatriamento poderão ser enviados até ao final deste sábado.

Segundo o comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) criou também uma linha de emergência (assente no email covid19@mne.pt e no telefone +351 217 929 755) com o objetivo de dar apoio aos portugueses que se encontrem em viagem no estrangeiro e necessitem de ajuda para regressar ao país. A linha funciona em dias utéis entre as 9h e as 21h, sendo complementada fora desse horário pelo Gabinete de Emergência Consular, em funcionamento 24h por dia (+351 217 929 714; +351 961 706 472; gec@mne.pt).

O Expresso tentou nos últimos dias obter informações do MNE sobre os planos de repatriamento de cidadãos em Angola e noutros países, mas até ao momento não obteve respostas.