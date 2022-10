Covid. Dificuldades no contacto com a Segurança Social - linhas de atendimento vão ser reforçadas

Na Segurança Social, tal como nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o atendimento presencial só está a ser assegurado por marcação e apenas e só para questões que não possam ser tratadas online ou por telefone. Há relatos de dificuldades no atendimento telefónico e demora na obtenção de respostas online. O Ministério do Trabalho garante que atendimento não presencial será reforçado a partir da próxima semana. O plano insere-se na estratégia do Governo para a contenção da pandemia de covid-19 em solo nacional.

Os serviços permanecem abertos e todas as marcações que já estavam agendadas estão a ser cumpridas. Mas desde esta semana as orientações são para que os centros da Segurança Social e do IEFP canalizem todo o atendimento para as suas plataformas não presenciais (telefone e segurança social direta). Os tempos de espera são elevados e há queixas de incapacidade de obtenção de esclarecimentos, nomeadamente no que diz respeito às medidas de apoio anunciadas Governo para trabalhadores e empresas.

Ao Expresso, o Ministério do Trabalho garantiu que as equipas de atendimento já foram reforçadas e adianta que o voltarão a ser na próxima semana. E mesmo o atendimento presencial será alvo de triagem. A Segurança Social tem atualmente três canais de contacto preferencial com os cidadãos: telefone (300 502 502), aplicação da Segurança Social Direta, acessível online através da página da instituição, ou por email diretamente para o centro da respetiva região. Só mesmo as questões que não possam ser resolvidas por estes canais serão consideradas para atendimento presencial e mediante marcação prévia.

O mesmo acontece nos centros de emprego e serviços do IEFP. Desde segunda-feira que estão canceladas todas as atividades de formação em curso, bem como as que se encontram programadas até 9 de abril, data em que a situação será reavaliada pelo Executivo de António Costa. Durante este período, o atendimento presencial está sujeito a marcação prévia que pode ser feita a partir do eportal ,do site iefponline ou contactando o serviço por email ou telefone.

Os atendimentos que já estavam agendados não foram desmarcados. Mas há procedimentos suspensos. Os candidatos a emprego que tenham recebido convocatórias para ações a decorrer nos próximos dias devem considerá-las sem efeito. Está também suspensa a obrigação de procura ativa de emprego por parte dos candidatos que se encontram a auferir prestações de desemprego e que implique deslocação presencial, devendo, se possível, recorrer a meios digitais.