Covid-19. Uruguai afetado “desproporcionalmente” pela pandemia e uma festa está na origem do problema

As notícias sobre o Uruguai dizem que o país está a ser afetado “desproporcionalmente” pela pandemia de covid-19 porque enquanto a Argentina, país vizinho onde vivem 45 milhões de pessoas, registou até ao momento 97 casos de infeção, o Uruguai, com 3,5 milhões de pessoas, viu o número de casos confirmados passar de quatro, na quinta-feira passada, para 79, na quarta-feira desta semana, com mais 392 casos suspeitos. Mas afinal o que aconteceu?

Uma festa em Montevideu, foi isso que aconteceu, onde esteve presente uma “celebridade” do país, como lhe chamam os jornais, a designer de moda Carmela Hontou. Só nessa ocasião, 44 pessoas contraíram o vírus.

Carmela Hontou chegou ao país vinda de Espanha, onde há um elevado número de casos de infeção, tendo o país, aliás, decretado estado de emergência e implementado medidas drásticas para conter o vírus. Questionada sobre a decisão de, ainda assim, ir à tal festa, respondeu que antes disso já tinha estado com a mãe, de 84 anos, e que o avião onde viajou vinha cheio de pessoas. “Isso é ridículo. Além disso, faz ideia de quantos pessoas estavam no mesmo avião que eu?”, questionou, citada pelo jornal britânico “The Guardian”. Apesar disso, garantiu ter saído do avião com uma máscara sobre o rosto.

Com ou sem justificação, a verdade é que Carmela Hontou pode enfrentar uma sanção penal, ao abrigo de um artigo do código penal do Uruguai sobre “a transmissão de doenças contagiosas”. De acordo com alguns meios de comunicação, os seus filhos também estão a ser investigados pelas autoridades, por terem visitado a mãe e, desse modo, desrespeitado a quarentena obrigatória em vigor no país.

Face à pandemia de covid-19, o Uruguai suspendeu as aulas durante duas semanas e encerrou centros comerciais. Também suspendeu os voos com origem nos EUA e Europa. Não está em vigor, por enquanto, a quarentena obrigatória, embora o Governo do país continue a receber muitos apelos de médicos nesse sentido.