Covid-19. Páginas e páginas de obituários nos jornais e filas de caixões nas igrejas. Bergamo "perdeu uma geração"

Todos os dias, nas redes sociais, médicos sem dormir, políticos a pedir contenção de movimentos e filhos e netos a contar como ainda não lhes foi possível enterrar os mais velhos. Nas páginas do "L’ Eco di Bergamo", o jornal local que se tornou mundial quando um leitor as folheou e mais não havia nelas do que fotografias minúsculas de centenas de cidadãos já falecidos, quase todos idosos, vê-se a realidade da província de Bergamo.

Por ali tudo mudou para nunca mais voltar ao que já tinha sido. Os relatos que chegam através dos jornais e que se podem ver na internet, disponibilizados pelos próprios italianos que têm passado horas a tentar mostrar ao mundo o que se passa no país, mostram filas de caixões alinhados em igrejas mas os funerais presenciais não vão acontecer: ou há um enterro rápido ou as pessoas são cremadas.

Mais de 3000 pessoas já perderam a vida em Itália às mãos desta epidemia, muitos ou quase todos morrem sozinhos, no hospital, em isolamento, pois ninguém pode ficar com eles nas últimas horas. De todas as mortes, quase 2.000 são de pessoas residentes em Bergamo, uma província com 1,2 milhões de pessoas. Ali, mais de 4300 pessoas estão contaminadas com a Covid-19.

Na quarta-feira à noite, relata o “The Guardian”, o exército foi chamado para levar 65 caixões de Bergamo para outros cemitérios em Modena ou Bolonha. As imagens são chocantes, revelam cenas que costumam ver-se apenas depois de gigantescos desastres naturais como o terramoto no Haiti.

Ao jornal britânico, em reportagem no local, o diretor de uma funerária diz que nunca viu nada do género. Numa semana, a empresa deu seguimento a 600 funerais. “Num mês normal realizamos 120. Morreu uma geração em duas semanas. Nunca vimos nada assim e apenas nos apetece chorar”, Antonio Ricciardi.

Tudo se tornou frio, espartano, programado porque só esta forma de fazer as coisas pode salvar quem ainda não está contaminado. Os hospitais deixaram de vestir os doentes que morrem: são diretamente colocados num caixão e a família não os pode ver. Psicologicamente, dizem os médicos que tantos vídeos têm gravado, é tudo muito mais devastador do que a morte de um familiar mais velho ou de um paciente com uma doença prolongada.

O governo já confirmou que vai construir mais um hospital na zona de Bergamo, e pelo menos 300 médicos vão chegar em breve de outras partes do país. O Presidente da República, Sergio Mattarella, escreve o "L’ Eco di Bergamo", ligou ao presidente da câmara de Bergamo e não só confirmou o envio dos médicos como confessou que se sentiu profundamente afetado com as imagens da coluna de veículos do exército que, na quarta-feira, transportaram os caixões de Bergamo para outras partes menos exauridas do país. Mattarella disse querer "abraçar todos os cidadãos de Bergamo”.