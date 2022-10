Covid-19. DGS alerta: uso de luvas na rua não é eficaz e pode contribuir para a transmissão do vírus

O aviso foi colocado na manhã desta sexta-feira nas contas da Direção-Geral da Saúde (DGS) nas redes sociais: o uso de luvas na rua não é eficaz para a proteção contra a Covid-19 e, se for desadequado, pode mesmo ser “um veículo de transmissão do vírus”.

“O uso de luvas, quando não indicado, representa um desperdício de recursos”, salienta a DGS, que nota ainda que a sua utilização incorreta pode “resultar em oportunidades perdidas para a higiene das mãos”.

Contactada pelo Expresso, fonte da DGS explicou que a publicação surge em resultado da avaliação do comportamento das pessoas nas ruas nos últimos dias. A chamada de atenção aplica-se a qualquer tipo de luvas, mesmo que sejam cirúrgicas ou de cozinha: nenhuma delas é eficaz como proteção se não for usada de forma própria e traz muito mais riscos do que benefícios.

“O mais importante para evitar a transmissão do vírus é lavar as suas mãos com frequência e sempre que estiverem sujas”, conclui a DGS.