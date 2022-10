Covid-19. Carlos Costa defende emissão de eurobonds

Para Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, a situação de emergência que se vive em Portugal e na maior parte dos países europeus justifica a emissão dos chamados Eurobonds (títulos de dívida comunitários).

“Do lado orçamental, tratando-se de um desafio comum, o financiamento do esforço necessário para a resposta sanitária e para as políticas de apoio à economia em cada um dos Estados-membros deve, por isso, beneficiar de medidas inovadoras e de caráter excecional, como seja a emissão de títulos de dívida comunitários, as denominadas Eurobonds. Trata-se de uma situação claramente talhada para o financiamento no plano comunitário, na medida em que não existe risco moral e o interesse é comum”, escreve Carlos Costa, num texto de opinião publicado no “Jornal Económico” esta sexta-feira.

No mesmo artigo, o governador defende ainda que o Estado deve conceder garantias aos bancos para que estes possam continuar a emprestar dinheiro às empresas e às famílias afetadas pela pandemia.

“É absolutamente fundamental que o sistema financeiro, e em particular os bancos, mantenham ativas as linhas de crédito, continuem a aprovar novos empréstimos e estejam disponíveis para aceitar moratórias no pagamento de juros e amortização de capital e para estender os prazos dos créditos concedidos”, refere Carlos Costa.

Ex-presidente do IGCP: há almofada financeira até setembro

Também esta sexta-feira, João Moreira Rato, ex-presidente do IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, assegura, em declarações ao “Jornal Económico”, que Portugal tem almofada financeira até setembro.

“Penso que o programa de financiamento tem margem de manobra suficiente para gerir períodos de stresse de mercado que duram algum tempo: a almofada de liquidez. Provavelmente o IGCP só precisa de voltar a emitir em etembro ou mais tarde. Por isso, ao contrário de alguns grupos que davam opiniões sobre dívida pública, sempre defendi a necessidade de se manter uma almofada de liquidez e de se aproveitaram as taxas baixas para emitir a prazos mais longos. É nestas alturas que se pode ver o mau serviço que as opiniões politizadas prestam ao país”, diz.