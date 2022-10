Regresso a Portugal. A angústia de uma mãe que está na Ucrânia e tem o filho menor cá

“Na minha terra há uma tradição muito importante, que é respeitar os nove dias depois do funeral. Os católicos também devem ter uma tradição parecida com esta, acho que é a missa de sétimo dia”, diz Viktoria Korniyevska ao Expresso, como se sentisse necessidade de justificar porque não tinha regressado a Portugal imediatamente a seguir ao funeral da mãe.

“Agora estou muito preocupada com o meu filho, que tem 16 anos e ficou sozinho. Só o deixei porque a minha viagem à Ucrânia ia ser rápida.”

A vida dura silencia-lhe a ansiedade que vive desde o final da tarde de segunda-feira: “O meu voo de regresso deveria ter sido no dia 18 [quarta-feira]. Na segunda de manhã recebi uma mensagem da TAP para fazer check-in. Fiquei aliviada e fiz logo o check-in. O problema surgiu ao início da noite quando recebi um email da TAP a dizer que o voo tinha sido cancelado”.

“Comecei a ligar para a embaixada de Portugal em Kiev, porque tenho nacionalidade portuguesa. No número geral atendeu uma gravação. Fui para a Internet procurar outro número e liguei para a Linha de Emergência, onde fui atendida por um senhor muito simpático que ficou com os meus dados e me disse que iriam entrar em contacto comigo. Há umas horas enviaram-me um email a dizer que iria ser feito um voo especial no dia 22 [domingo]”.

“Vou comprar um novo bilhete logo que consiga. Tentei comprar bilhete quando me informaram que já podia conseguir lugar nesse voo especial da SkyUpp Airlines de Kiev para Lisboa. A ligação foi abaixo por um problema técnico e ainda não consegui, mas acho que tenho a reserva garantida.”

O Expresso tentou obter detalhes junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre situações de imigrantes estrangeiros residentes em Portugal que estão a tentar regressar a Portugal, mas ainda não obteve resposta.