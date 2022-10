E se um medicamento para a malária fosse a chave para vencer a Covid-19?

Os esforços para encontrar uma cura, ou pelo menos um medicamento eficaz contra os efeitos do novo coronavírus, multiplicam-se ao ritmo a que cresce a pandemia. E, além de uma corrida a vacinas (China, Alemanha, Estados Unidos), as esperanças viram-se agora para um medicamento que tem 70 anos: a cloroquina, usada para prevenir e tratar certos tipos de malária. Com uma vantagem: trata-se de um medicamento barato e relativamente simples de produzir. Aprovada em Portugal pelo Infarmed, “a cloroquina é um agente antiparasitário que pertence ao grupo dos medicamentos antimaláricos”. E de onde vem a esperança de que ele resulte? Das notícias convergentes que chegam de várias geografias.

Em Marselha, sul de França, um grupo de médicos disse ter apresentado bons resultados no uso do medicamento em doentes internados com a Covid-19. Num teste que envolveu 36 desses doentes, foi administrada cloroquina a 20 e entre estes, 70% tiveram análises negativas ao novo coronavírus passados seis dias. Essa percentagem de curados está bem acima do que aconteceu ao grupo que não tomou o remédio — apenas 12,5% recuperaram.

O facto de a cloroquina estar a ser testada não deve surpreender, diz Andrew Preston, especialista em microbiologia, ao britânico “The Telegraph”. É que os efeitos antivirais do medicamento já tinham tido efeito no surto da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS), que se iniciou na Ásia em 2003. A cloroquina “recebeu relativamente pouca atenção quando o surto de SARS morreu. Reconhecendo que o atual vírus é um parente próximo, vários investigadores estão a testar se a cloroquina pode ser uma terapêutica para a atual pandemia”, afirma o mesmo especialista. E ainda que o teste de Marselha não sirva como prova de eficácia, até porque foi feito com um número reduzido de pacientes, a notícia vem juntar-se a outras no mesmo sentido.

Em Wuhan, cidade chinesa onde a pandemia teve início, um estudo laboratorial feito pelo Instituto de Virologia, colocou a cloroquina como “altamente eficaz” no controlo da infeção por Covid-19. Nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, um grupo de voluntários não doentes, mas que estiveram em contacto com pacientes infetados, vai ser exposto à substância ativa para perceber se a Covid-19 avança. Na Austrália também já foram conduzidos testes com resultados semelhantes. E a própria Organização Mundial de Saúde incluiu o medicamento como um dos prioritários do projeto “Solidarity Trial” (“Teste Solidário”), um estudo, e um esforço, internacional para encontrar um remédio eficaz.

Se depender da Biopharma, o anti-malárico pode mesmo ser a solução. O grupo de empresas multinacional tinha comunicado uma série de projetos de desenvolvimento e investigação para combater a crise provocada pela Covid, e a farmacêutica Bayer deu um passo em frente, anunciando a doação de três milhões de comprimidos de cloroquina aos EUA, para que os testes avancem.

De lá também não faltam vozes a favor desta solução. No início da semana, o multimilionário Elon Musk, CEO da Tesla, chamou a atenção no Twitter para um estudo de três investigadores norte-americanos, James Todaro, da Universidade de Columbia, Gregory Rigano, da Johns Hopkins, e Thomas Broker, de Stanford, em que se aponta a cloroquina como “um tratamento eficaz para o coronavírus”.

Musk acrescentou que um outro artigo no mesmo sentido “batia certo” com muito do que tem ouvido dizer a “pessoas inteligentes”. Apesar de aquilo que se ouve não ser reconhecido como facto científico, Musk lembrou a sua experiência com o medicamento, que o salvou de uma “morte certa” quando contraiu malária. “Talvez valha a pena considerar a cloroquina”, escreveu.

Também James Todaro, um dos investigadores do estudo citado por Musk, tem usado o Twitter para se congratular com os avanços da pesquisa. E com o apoio que ela vai receber. Esta quinta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump pediu celeridade à agência federal de medicamentos (Food and Drug Administration) na aprovação de remédios para tratar doentes da Covid-19. E um deles é precisamente a hidroxicloroquina (semelhante à cloroquina), que, diz Trump, “não vai matar ninguém”, é “muito poderoso” e tem tido “resultados prévios muito encorajadores”.