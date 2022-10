Covid-19. Comissão europeia cria primeira reserva comum de equipamento médico de emergência

A Comissão Europeia anunciou esta manhã a criação de uma reserva de equipamento médico avaliada em 50 milhões de euros para ajudar os países da União Europeia (UE) a enfrentarem a pandemia de Covid-19, que já infetou mais de 200 mil pessoas no mundo (785 em Portugal) e matou cerca de 9.100.

“Ao criarmos a primeira reserva europeia comum de equipamento médico de emergência, estamos a pôr em prática a solidariedade europeia, em benefício dos Estados-membros e dos cidadãos”, explica a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num comunicado. “A entreajuda é o único caminho.”

Nesta reserva comum europeia prevê-se que haja equipamento médico para prestação de cuidados intensivos (ventiladores, por exemplo), material para proteção individual, vacinas, meios terapêuticos e material de laboratório.

De acordo com o comunicado, esta reserva será financiada a 90% pela comissão e ficará estacionada num ou mais países da UE. O orçamento que Bruxelas determinou para esta reserva fixou-se nos 50 milhões de euros, “dos quais 40 milhões de euros carecem de aprovação das autoridades orçamentais”, pode ler-se. O Centro de Coordenação de Resposta de Emergência será o responsável pela gestão da distribuição.

Depois das aprovações e burocracias, que deverão ter lugar a 20 de março, os Estados-membros interessados em manter a reserva rescEU no território terão de solicitar uma subvenção direta da Comissão Europeia.

A reserva rescEU faz parte do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, criado em 2001. “Quando a gravidade da situação de emergência ultrapassa a capacidade de resposta do país em causa, este pode recorrer ao mecanismo para obter ajuda”, pode ler-se ainda no comunicado.

Para além dos países da UE, integram também este Mecanismo de Proteção Civil países como Islândia, Noruega, Sérvia, Macedónia do Norte, Montenegro e Turquia.