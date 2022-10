O Reino Unido aprovou a “Lei Coronavírus”. Conheça os pontos principais de um estado de calamidade com outro nome

Como acontece durante períodos de alarme, durante os quais se aciona o estado de emergência, no Reino Unido a ministra do Interior, Priti Patel, vai poder fechar portos e aeroportos e a polícia e os guardas fronteiriços vão poder colocar cidadãos em quarentena ou mesmo na prisão, se houver a suspeita de que possam estar infetados com o novo coronavírus.

Pacientes que estejam no hospital sem quadro clínico grave podem ser obrigados a libertar camas e os médicos vão ter proteção contra possíveis processos por negligência que possam surgir nesta fase crítica, em que se espera destes profissionais muitas decisões difíceis. A BBC diz que o Governo tem agora “amplos poderes”.

Há muitas outras medidas contempladas nesta nova legislação. Alguns exemplos: