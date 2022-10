Metro de Lisboa passa a ser gratuito até ao fim do mês

Com o objetivo de “evitar o contacto de títulos e validadores”, o Metropolitano de Lisboa vai deixar de cobrar bilhetes, abrindo as entradas e saídas em toda a rede.

Em comunicado, a empresa diz que a medida pretende diminuir a “necessidade de apoio e de intervenção dos colaboradores” no surto do novo coronavírus, “mitigando o risco de contágio e mantendo uma maior reserva de trabalhadores fisicamente aptos”. Apesar de ter sido reforçada a limpeza de todas as estações, o metro aberto cria aumenta “a facilidade de deslocação dos seus clientes” e minimiza “as necessidades de interação com os equipamentos”.

A gratuitidade do metro mantém-se até ao fim do mês, quando será reavaliada “em função dos níveis de procura e de disponibilidade dos seus colaboradores”. Durante o mesmo período, estão encerrados os postos de venda de bilhetes, as emissões de passes, o espaço de perdidos e achados, cobrança de multa e o Espaço Cliente.