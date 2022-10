Crónica de uma viagem (curta) pela grande Lisboa

"Não a quero aqui! Isto está tudo lavado, está tudo higienizado. Não a quero aqui. Era o que faltava!". Esta terça-feira a meio da manhã, a proprietária de um café na Cova da Piedade dirigia estas palavras a uma jovem cigana que se preparava para entrar no seu estabelecimento. Com a característica saia longa e o lenço na cabeça, a jovem tentava vender calendários, mas foi imediatamente embora, sem dúvida habituada àquele tipo de reação hostil, que a epidemia do coronavírus deve ter contribuído para agravar.

No autocarro para Lisboa, não havia quase ninguém, ao contrário do normal. As pessoas tinham espaço mais do que suficiente para cumprir a regra do metro, metro e meio, de distância, e só era inquietante o facto de o veículo não ter janelas abertas (é o que acontece quando vêm do norte da Europa e chegam a Portugal em segunda ou terceira geração, com ares condicionados que devem ser limpos nas calendas gregas).

A regra agora instituída de entrar pela porta do meio, para evitar expôr o motorista, acompanhada pela dispensa de comprar o bilhete ou encostar o passe à máquina - a qual se encontra ao lado do tablier - parece ter convencido algumas pessoas de que todas as regras desapareceram, incluindo a de carregar no botão quando se deseja sair na paragem seguinte. Chegadas a Alcântara, três senhoras ficaram surpreendidas por o motorista não parar e insistiam, erroneamente, que a regra tinha passado a ser a de abrir a porta em todas as paragens. O custo do erro foram as centenas de metros que tiveram de andar para trás.

O percurso de quem vive nos arredores e trabalha em Lisboa é hoje um jogo de probabilidades com o risco - um jogo consciente, dados os avisos para evitar usar transporte público. Muita gente não tem outro remédio senão ir trabalhar no local de sempre, mas não é raro encontrar pessoas revoltadas. Como aquela funcionária de uma Padaria Portuguesa num grande centro comercial. "Olhe, eu só vim trabalhar porque fui obrigada", explicava. "Por mim ficava em casa. E vejo essas pessoas aí a passear". Diz esta última frase em tom indignado e repete-a três vezes, para o cliente de meia-idade que está a atender perceber que a conversa é mesmo com ele. Por qualquer motivo, o homem acha que tem de dar uma justificação, e diz que teve de ir ali comprar umas calças. "O senhor em casa não precisa de calças", insiste ela, impiedosa.

Um autocarro da Carris que habitualmente circula cheio, o 726 - não é raro ver uma dúzia de idosos a viajar de pé, mesmo a meio do dia - agora também está quase deserto. A certa altura ouve-se um som de esguicho. Olhamos para trás e vemos uma mulher de meia-idade que esconde rapidamente alguma coisa na mala. Há um cheiro notório a perfume. "A senhora borrifou o ar?", perguntamos. "É água de colónia", diz ela. "Tem o mesmo teor de álcool do desinfetante".

Os restaurantes são outros locais de risco, pela quantidade de pessoas que neles possam estar e por todas as eventuais superfícies contaminadas. Lavar constantemente as mãos é necessário, mas nem sempre prático, e, mesmo quando os empregados de mesa usam luvas plásticas, isso não é garantia de nada, pois o vírus também contamina o plástico. Um guia do "New York Times" sugere mesmo que as luvas não dão proteção nenhuma, nem aí nem nos transportes públicos, onde muita gente os usa para agarrar nos varões e nas pegas a que se segura.

Também nos restaurante encontramos pessoas revoltadas, como aquela funcionária de um estabelecimento próximo da Gulbenkian que diz: "não é justo, andamos a descontar e deviam-nos dar a baixa por inteiro". Ou um habituée já de certa idade que vocifera impropérios dirigidos não se percebe bem a quem e garante em voz alta: "Eu já era de esquerda, agora sou de extrema-esquerda".

Noutra paragem de autocarro, o ressentimento pelas desigualdades sociais numa altura como esta prossegue, pela voz de uma empregada doméstica que conta a outra um episódio recente na casa onde trabalha: "Ela estava a falar com o neto ao telefone e disse: olha, não venhas cá almoçar. Fomos ao hospital para uma consulta, nunca se sabe se trouxemos de lá alguma coisa ou não". "Eu falei depois para ela: então e eu? Não represento aqui nada? E ela: Ai, era o que mais me faltava".