Covid, dia 16: Portugal, o país onde “ninguém vai mentir a ninguém”

“Assim é em tempo de guerra.” Marcelo Rebelo de Sousa comunicou ao país a entrada numa nova fase do combate à Covid-19 e decretou o estado de Emergência nacional, o que não se via desde 1975.

“O estado de emergência não é uma vacina”, avisa o chefe de Estado, ciente de que “muitos esperam dele [do estado de emergência] um milagre, que tudo resolva num minuto, numa hora”. Olhos nos olhos com a nação, o Presidente da República prometeu: “Ninguém vai mentir a ninguém”.

Marcelo justificou a decisão com cinco razões essenciais: antecipar o problema, reforçando a solidariedade entre os órgãos de poder, em vez de fazer como “muitos países europeus, que deram passos graduais e agora estão a tomar medidas drásticas”; a sabedoria popular, que diz que “mais vale prevenir que remediar; a certeza de que “esta base de Direito dá o quadro geral de intervenção e garante que, mais tarde, acabada a crise, não venha a ser questionado o fundamento jurídico das medidas já tomadas e a tomar”; a contenção, já que “este é um estado de emergência confinado, que não atinge o essencial dos direitos fundamentais”; e a flexibilidade - “o estado de emergência dura 15 dias, no fim dos quais pode ser renovado, com avaliação, no terreno, do estado da pandemia e sua previsível evolução”.

O Presidente da República terminou a pedir que se lute contra um inimigo invisível, insidioso, e por isso perigoso, que tem vários nomes. “Chama-se desânimo, cansaço, fadiga do tempo que nunca mais chega ao fim”.

Após o decreto presidencial e a aprovação no Parlamento, o estado de emergência em Portugal vai mesmo avançar por causa do Covid-19, mas o primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quarta-feira que “o país não vai parar” nem a democracia será “suspensa”.

A Assembleia da República aprovou as medidas excecionais do Governo de resposta à pandemia do novo coronavírus. Na mesma sessão, foi discutido e votado o decreto de estado de emergência, que foi aprovado formalmente com os votos favoráveis do PS, PSD, BE, CDS, Chega e PAN e as abstenções do PCP, PEV, IL e da deputada Joacine Katar Moreira.

Antes da votação, a líder parlamentar dos socialistas, Ana Catarina Mendes, disse que não é de “ânimo leve” que se apreciava o decreto, acrescentando: “É uma decisão que todos desejávamos não ter de tomar. Não nos faz falta um excesso securitário.” Após a votação, Costa prometeu humildade e prudência e deixou o aviso: podemos ter de “viver mais um inverno sem vacina”.

No Conselho de Estado, reunido esta manhã, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condicionou o jogo ao propor o estado de emergência e acabou por não haver divergências – apenas dúvidas e uma certeza: com a expetativa criada, recuar era impossível. O antigo Presidente Cavaco Silva colocou o foco na execução que cabe ao Governo, o presidente do Tribunal Constitucional faltou mas mandou dizer que era favorável e o líder social-democrata, Rui Rio, foi perentório: se não há nada a ganhar, também não há nada a perder. No final, Marcelo agradeceu a convergência. Saiba o que vai mudar com o estado de emergência, que foi declarado em Portugal pela primeira vez em 45 anos, lendo o decreto de Marcelo ponto a ponto.

A segunda morte

Esta quarta-feira, o número de mortos subiu para dois, com o desaparecimento de António Vieira Monteiro, presidente do Santander. Tinha 83 anos e liderava o conselho de administração do banco desde o ano passado. Recorde aqui a última entrevista do banqueiro ao Expresso, publicada originalmente a 15 de dezembro de 2018: “Corri o mundo de chapéu na mão.”

Com casos confirmados no Alentejo e na Madeira, o Covid-19 já afeta todo o território nacional. Há, até ao momento, três recuperados. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), há ainda 642 infetados e 5067 casos suspeitos. Confira neste link o boletim diário da DGS analisado à lupa.

Em tempo de “guerra”, o Governo anunciou a injeção de 9.200 milhões de euros em empresas e famílias. Veja aqui as medidas, que incluem uma linha de crédito de três mil milhões, moratórias de pagamentos de créditos e a prorrogação de pagamentos de impostos e descontos à Segurança Social. O objetivo é injetar dinheiro na economia através de empresas.

Os patrões é que não ficaram felizes com o pacote de medidas, que descreveram como “insuficientes e pouco claras”, e reclamam mais linhas de crédito e “layoffs” mais flexíveis.

Ovar, uma “cidade fantasma”

O Governo também esteve debaixo de fogo da Câmara de Ovar, que acusou o Executivo de Costa de falta de articulação e de dar ordens contraditórias. A “cerca sanitária” no município, decretada na véspera, poderá estar em risco e as críticas resumem-se numa interrogação: “Que credibilidade tem um Governo que viola os seus próprios despachos?”. Leia aqui o retrato trancado de uma “cidade fantasma”.

As clínicas de hemodiálise alertaram para o “elevado risco de contágio” de profissionais de saúde que trabalham na área da diálise e de doentes insuficientes renais crónicos por falta de equipamentos de proteção individual. As unidades salientam a especial vulnerabilidade destes utentes, cuja média de idades ultrapassa os 70 anos.

Ainda na saúde, foi notícia que os privados correm para ter os hospitais prontos a receber doentes infetados. E as juntas médicas da ADSE, que servem para verificação da doença dos funcionários públicos que estejam de baixa, estão suspensas a partir desta quarta-feira e até 18 de junho. A informação consta de um despacho da Autoridade de Saúde Nacional.

Recomendações aos consumidores

A Deco apelou a um comportamento responsável dos consumidores nas compras. E recomendou a quem tem viagens afetadas pelo anúncio de suspensão de voos para fora da União Europeia que contacte as agências de viagens ou as companhias aéreas, e a quem está fora do país que contacte as embaixadas.

A Polícia Judiciária e o Centro Nacional de Cibersegurança alertou para apps maliciosas, SMS que pedem dinheiro ou falsas recolhas de donativos.

Antecipando uma crise económica e laboral, a Organização Internacional do Trabalho alertou que o impacto da pandemia pode lançar para o desemprego mais de 25 milhões de trabalhadores.

Nos mercados, só a Corticeira Amorim escapou a uma maré vermelha. Com o mercado nacional a acompanhar a tendência europeia, a Bolsa de Lisboa afundou mais 5%.

E o Festival da Eurovisão, agendado para maio em Roterdão, foi cancelado “devido à incerteza criada pela disseminação do Covid-19 pela Europa. Também não haverá Glastonbury este ano e os festivais de música em Portugal estão cada vez mais em risco.