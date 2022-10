Covid-19. OMS recomenda amamentação de bebés mesmo que a mãe esteja infetada. E Portugal?

Nasceu terça-feira em Portugal o primeiro bebé de uma mulher infetada com covid-19. Mãe e filho foram isolados, conforme apurou na altura o Expresso, e esse será o procedimento sempre que nascer uma criança de uma mãe infetada com o novo coronavírus. A amamentação é desaconselhada, ainda que as recomendações da Direção-Geral da Saúde sejam amplas o suficiente para permitir aos médicos decidir o que fazer. E o que devem eles fazer?

José Santos, ex-presidente do Conselho de Pediatria da Ordem dos Médicos, nota desde logo que “o contacto da mãe com o bebé é muito importante do ponto de vista psicológico” e que “o aleitamento materno nos primeiros dois, três, quatro dias, é crucial”. “O leite transmite muitas defesas à criança numa primeira fase da sua vida. Contém anticorpos e células aptas a combater a infeção, protegendo o bebé.” Além disso, “o leite materno vai-se modificando ao longo dos dias e das semanas, em termos de composição, adaptando-se às necessidades específicas do bebé a cada momento”. Discorda, assim, das normas que desaconselham a amamentação em Portugal da mães infetadas com covid-19. “Se a mãe estiver devidamente protegida e desinfetada, não vejo porque é que não possa amamentar”, diz, acrescentando que “afastar a criança da mãe”, de modo a não haver amamentação, pode ser “ainda mais problemático nos países menos desenvolvidos, que não têm capacidade para alimentar a criança de forma artificial”.

Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos desaconselha amamentação

João Bernardes, presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, começa por contextualizar o assunto, referindo que há, de facto, alguma discordância entre os diferentes países no que diz respeito ao contacto da mãe com o recém-nascido e a amamentação.

Nos países em que foram adotadas “normas mais restritivas e preventivas”, e em que se inclui a China mas também Portugal, “não se está a aconselhar” a amamentação, “mesmo que as mães infetadas estejam sem sintomas”, sendo também essa a posição do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, explica. Nos países onde foram adotadas “normas menos restritivas”, e que incluem, por exemplo, o Reino Unido, “a amamentação é recomendada, estando apenas contraindicada nos casos de infeção com sintomas moderados a graves”. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como o Colégio Real de Obstetras e Ginecologistas do Reino Unido, “têm uma atitude mais permissiva”, esclarece.

De acordo com as orientações para grávidas e recém-nascidos emitidas no início deste mês pela OMS, “os bebés nascidos de mães com suspeita de infeção ou infeção confirmada devem ser amamentados de acordo com as normas gerais, aplicando as necessárias precauções para controlo e prevenção de doença infecciosa”. A amamentação, lê-se ainda no documento da OMS, “protege contra a morbilidade e a morte no período pós-neonatal e durante a infância”. “O efeito protetor é especialmente forte contra as doenças infecciosas, pela transferência direta de anticorpos e outros fatores anti-infecciosos, e transferência de capacidades imunológicas”. A OMS refere ainda que “não há evidências” de que as mulheres grávidas infetadas com covid-19 “apresentem sintomas diferentes” da doença ou tenham “maior risco de desenvolver doença grave”.

Sendo esta a posição da OMS, porque é que em Portugal o procedimento é diferente? “Não foi detetado o vírus em nenhuma amostra de leite de mães infetadas. Aliás, foram até detetados anticorpos contra o vírus, o que significa que o leite pode ter um efeito protetor”, diz João Bernardes, segundo o qual isso não significa, ainda assim, que se possa amamentar sem que isso não acarrete riscos. “Apesar de não terem sido detetados vírus no leite materno, pode haver transmissão mãe-filho através do contacto com a pele e com as secreções nasais.” Tal medida de prevenção tem, assume, consequências, além da “perda dos benefícios nutricionais e imunológicos da amamentação”. “Interfere também a vinculação entre mãe e filho, que é tão importante, mas se a vida do bebé estiver em risco, é necessário minimizar o contacto entre ambos.”

Como se prepara a mãe para esse afastamento?

Assim, “sempre que possível, recomenda-se evitar o contacto entre o bebé e a mãe infetada, preparando a mãe para essa situação do ponto de vista psicológico”. Como é que isso se faz? “Tranquilizando a grávida, mantendo-a bem informada sobre a sua situação e do seu filho e permitindo o contacto possível com a criança, nem que este contacto seja apenas visual numa fase inicial.” José Santos usa a mesma palavra, tranquilidade, sendo “importante explicar à mãe que não se trata de algo definitivo mas temporário, que rapidamente ela vai ficar boa e poder estar com o seu filho, ou mesmo vê-lo ao longe, e criar, desse modo, empatia com o bebé”.

Não amamentar não significa, porém, que mãe e filho não se possam ver de todo após o parto, ressalva João Bernardes. “Se a mãe estiver infetada mas sem sintomas, como tosse ou espirros, pode contactar com o filho, desde que mantidas as devidas medidas de higiene, distância e utilização de dispositivos de proteção individual, como máscaras. Isto, claro, dependendo das condições de cada unidade de saúde.”

João Bernardes explica que “não há evidências de transmissão vertical durante a gravidez”, seja “através da placenta, seja por contaminação durante a passagem pelo canal do parto”. “Não foi confirmada infeção em nenhum bebé nascido de uma mãe infetada nas primeiras horas após o parto. Mais tarde, sim, mas aí pensa-se que terá sido pelo contacto com a mãe, embora não seja certo que assim tenha acontecido.”