Covid-19. Mais de 17 mil restaurantes já fecharam portas

O Covid-19 provocou uma razia no setor da restauração. Segundo dados da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), já foram encerrados por todo o país cerca de 17100 restaurantes. A notícia é avançada pelo “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

De acordo com a AHRESP, a determinação governamental, anunciada na semana passada, de restringir a um terço a capacidade dos restaurantes afastou potenciais clientes. As pessoas deixaram de almoçar e jantar fora com medo de serem infetados.

O número de estabelecimentos encerrado deverá aumentar de forma significativa amanhã quando for declarado o estado de emergência. Apenas supermercados e farmácias continuarão de portas abertas.