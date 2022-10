Covid-19. Compra de armas cresce nos Estados Unidos. “As pessoas podem perder o sentido de obediência à lei”

É uma verdade que dispensa provas, basta a História: momentos de grande pressão económica ou social como crises financeiras, guerras, fomes e doença levam muitas vezes a situações em que o ser humano, nem sempre por querer, começa a agir para se proteger apenas a si próprio e talvez à família mais próxima.

Nos Estados Unidos, essa proteção está culturalmente associada ao porte de arma. Na vertigem de uma propagação incontrolada do vírus, milhares de norte-americanos correram, nos últimos dias, às lojas de venda de armas com medo que o novo surto de coronavírus possa provocar confrontos sociais, pilhagens e corridas violentas a mantimentos nos supermercados, entre outros imprevistos.

Talvez por cá os portugueses preferissem deixar a polícia lidar com eventuais situações destas, mas a confiança dos norte-americanos nas suas autoridades não só é inferior em alguns setores sociais e profissionais, como alguns já sentiram na pele o que é sentirem-se abandonados pelas instituições.

Alguns jornalistas têm tentado, nos últimos dias, explicar este fenómeno e esse ângulo do abandono é explorado pelo jornal “The New York Times” que cita o dono de uma loja de armas na Carolina do Norte a tentar explicar o que pode ir vagueando pela cabeça destas pessoas nestes momentos: “As pessoas têm pouca confiança. Se alguma coisa acontece, o 911 [número de emergência] pode não funcionar. Foi assim com o [furacão] Katrina e as pessoas não se esqueceram que, quando o desastre aconteceu, o Governo não veio resolver”, disse Larry Hyatt.

Na loja de Hyatt estava Daniel Hill que ofereceu a “The New York Times” a sua visão do futuro: “Está tudo a fechar como num filme de zombies. As pessoas podem perder todo o sentido de obediência à lei”.

Potencial para sublevação

A revista “Time” começa um artigo sobre este assunto com um primeiro parágrafo alarmante: “A maior loja de armas do mundo, em Atlanta, tem filas com seis, oito pessoas. Uma loja de armas em Los Angeles tinha linhas que se estendiam à volta do quarteirão. E pelo menos uma loja em Idaho impôs limites às vendas depois de as suas prateleiras terem quase sido esvaziadas”.

Esta análise empírica à venda de armas, confirmada pelos donos das lojas que os vários jornais norte-americanos têm entrevistado, será em breve confirmada por números de vendas, que devem ser divulgados para a semana, mas já há pelo menos um dado que parece confirmar esta tendência: as verificações de antecedentes aumentaram consideravelmente em relação ao ano passado. O FBI fez 5,5 milhões de verificações de antecedentes para a compra de armas nos dois primeiros meses deste ano.

Uma das pessoas que a “Time” ouviu disse que há anos ponderava comprar uma arma. Decidiu-se ao olhar para as filhas no supermercado local no início desta semana. “Estava a começar a ver as pessoas a agir de forma muito estranha e fiquei um pouco perturbada. Acho que há potencial para uma sublevação política, é assustador. Sinto uma necessidade avassaladora de ter uma arma para me proteger”, disse Betsy Terrell, uma mulher de 61 anos do estado da Geórgia.

Na passada sexta-feira, a loja Retting Guns, em Culver City, Califórnia, publicou no Facebook um anúncio em que dizia que as prateleiras da loja estavam cheias de armas e munições. No fim de semana, as fotografias mostravam as filas até ao lado de lá da porta e, na mesma rede social, avisavam os possíveis clientes que os empregados não estavam a conseguir atender o telefone, nem podiam dar as normais aulas de certificação de segurança de armas de fogo.