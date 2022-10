Covid-19. Banca vai conceder moratórias nos créditos a empresas e famílias

As empresas e famílias afetadas pela pandemia do Covid-19 vão ter, tudo indica, direito a moratórias no pagamento das prestações de crédito, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

A medida está a ser preparada entre o Governo, o setor bancário e os reguladores financeiros. Há bancos, todavia, já a avançar sozinhos nesta decisão – o caso do Novo Banco e do Crédito Agrícola.

A intenção de criar um sistema de moratórias já foi comunicada aos parceiros sociais, adiantou João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), ao “Negócios”.

“Pedimos isto desde o princípio e o que nos foi dito, inicialmente, foi que havia problemas com as regras do Banco Central Europeu, porque uma medida destas não permitiria cumprir os rácios exigidos pelo regulador. [Na segunda-feira], informaram-nos que o Governo já está a falar com a banca e as autoridades europeias para avançar com um sistema de moratórias”, disse.

Neste momento, ainda não são conhecidos os critérios para que quer as empresas quer as famílias possam recorrer a estas moratórias. Será o Governo a definir quem é elegível para aceder a este sistema, lembra o matutino.