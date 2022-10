Covid-19. 642 infetados e todas as regiões do país afetadas: o boletim da DGS à lupa

Subiu para 642 o total de infetados em Portugal, detalha o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Dois casos confirmados no Alentejo e um primeiro na Madeira deixam agora o país sem regiões livres da Covid-19.

No boletim epidemiológico divulgado ao final da manhã desta quarta-feira (com dados até às 24h de terça-feira), dá-se conta que 89 pacientes estão internados, 20 dos quais em cuidados intensivos. Três pessoas recuperaram.

De salientar a redução do número de doentes internados - eram 206. Os dados significam que 531 pessoas, apesar de doentes, recuperam em casa, por apresentarem sintomas mais ligeiros.

No total, Portugal soma 5067 casos suspeitos, estando 351 pessoas a aguardar o resultado da análise efetuada. Em vigilância estão 6656 cidadãos.

A atualização traduz um aumento de 43% face aos 448 casos registados no boletim anterior (mais 194 pacientes). A DGS menciona agora 24 cadeias ativas de transmissão sinalizadas – eram 19 no boletim anterior.

Das duas mortes confirmadas até ao momento, apenas a primeira consta no boletim divulgado esta quarta-feira.

Quanto à mancha geográfica, a região Norte voltou a ser a mais afetada, com 289 casos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (243); depois a região Centro, onde há registo de 74 infetados; somando-se 21 no Algarve, três doentes nos Açores; dois no Alentejo e um na Madeira.

Os casos importados somam agora 62, com origem sobretudo em Espanha (18), que ultrapassou Itália (17). Casos de França são 13, da Suíça 8, e Alemanha e Áustria; Andorra; Bélgica, Países Baixos e Reino Unido (1 caso de cada um destes países).

Olhando para aos grupos etários mais afetados, o boletim emitido esta quarta-feira mostra que a maior parte dos casos foi detetada na faixa entre os 40-49 anos (138, sobretudo mulheres - 75). Com idade até aos 9 anos estão registados 16 casos (13 meninas); 36 no grupo entre os 10 e os 19 anos; 87 entre os jovens na faixa entre os 20 e 29; e um total de 117 casos no grupo entre os 30 e os 39 anos (62 dos quais, homens). Entre os mais velhos, há registo de 92 infetados entre o grupo no intervalo 50/59 anos, 77 no grupo 60/69 anos (mais homens também, 49); estão doentes 49 pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 30 com mais de 80 anos (19 são mulheres).

Os principais sintomas mencionados continuam a ser – com percentagens que vão variando - a tosse (31%) e febre (24% ), seguidas de cefaleias (17%) e dores musculares (17%); fraqueza generalizada (12%) e dificuldades respiratórias (10%).