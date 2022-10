Covid-19: AHRESP nega que mais de 17 mil restaurantes estejam encerrados e não avança um número

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) nega o número avançado pela edição desta quarta-feira do “Correio da Manhã”, que apontava para o encerramento de cerca de 17.100 restaurantes em todo o país, citando dados da associação.

Contactada pelo Expresso, a AHRESP desmentiu a informação avançada mas não deu indicação do número de restaurantes fechados ao público.

A determinação governamental, anunciada na semana passada, de restringir a um terço a capacidade dos restaurantes por causa da Covid-19 tem afastado potenciais clientes, assim como os conselhos a que as populações limitem as deslocações. Vários espaços já fecharam temporariamente as portas.